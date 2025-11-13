Muazzez Abacı'nın dudak uçuklatan serveti kime kaldı? İşte tek varisi...
Sanatçı Muazzez Abacı doğum gününde hayata gözlerini yumdu. 78 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefatı hayranlarını yasa boğarken Abacı geriye büyük bir servet bıraktı. "Muazzez Abacı mal varlığı ne kadar", "Abacı'nın mal varlığı kime kaldı" soruları bugün sıklaşmış durumda...
Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören Abacı'dan dün acı haber geldi. Sanatçı doğum günü olan 12 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.
Sanatçı eşsiz eserlerle dünyadan ayrılırken geriye de servet bıraktı. Sanatçının mal varlığı dudak uçuklatırken "Muazzez Abacı mal varlığı ne kadar", "Abacı'nın mal varlığı kime kaldı" soruları da gündeme geldi.
Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın vefatının ardından mal varlığıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Sanat camiasında uzun yıllar başarıyla yer alan Abacı’nın İstanbul’un farklı bölgelerinde taşınmazları bulunduğu öne sürülüyor.
Söylentilere göre sanatçının Tuzla’da bir villası, Kuzguncuk ve Şişli’de ise birkaç dairesi yer alıyor. Ayrıca yüksek miktarda banka mevduatı ile iki araca sahip olduğu da konuşulanlar arasında. Bazı kaynaklar toplam servetin 1 milyar doları geçtiğini iddia etse de, bu bilgiler resmi makamlarca doğrulanmadı.
Abacının tek mirasçısı ise kızı Saba Abacı...