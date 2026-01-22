Netflix'te 2026 yılında hangi yerli yapımlar var?
Netflix, 2026 yılında da izleyicilere heyecan dolu anlar, duygusal vedalar, mutlu sonlar ve çözülmeyi bekleyen sırlar sunmaya devam ediyor. Bu yıl, yepyeni hikayelerin yanı sıra merakla beklenen yeni sezonlarıyla sevilen diziler de izleyicilerle buluşacak.
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL
Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife ile bir borç yüzünden karşı karşıya gelir.
Bu karşılaşma ikisini de beklemedikleri duygulara sürükler; aşkın ve erdemin zannettikleri gibi olmadığını keşfederler.
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem, Sercan Batık
Yaratıcı: Yavuz Turgul
Yönetmenler: Selim Demirdelen & Kurtcebe Turgul
Senaristler: Kurtcebe Turgul & Nilgün Öneş
Yapımcı: Erol Avcı
Yapım Şirketi: TMC Film
BİR BAŞKADIR (ikinci sezon)
Gündelikçilik yapan Meryem zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine bir psikiyatriste gider. Ancak psikiyatrist Peri'nin sorularından biri onu rahatsız eder. Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.
Oyuncular: Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer
Yazan ve Yöneten: Berkun Oya
Yapımcılar: Evrim Zeybek, Ali Farkhonde, Berkun Oya
Yapım Şirketi: Krek Film
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (üçüncü sezon)
Hayatını derinden sarsan bir ilişkinin ardından Leyla, geçmişiyle boğuşurken beklenmedik bir yakınlıkla karşılaşır; bu kez aşkı da hayatı da kendi kurallarıyla yaşayacaktır.
Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Boran Kuzum, Esra Ruşan, Meriç Aral, Efe Tunçer, Kamil Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan, Nil Sude Albayrak, Edis, Joy (Buddy)
Senarist: Ece Yörenç
Yönetmen: Bertan Başaran
Yapımcı: Kerem Çatay, Kaan Kurbanoğlu
Yapım Şirketi: Ay Yapım
MASUMİYET MÜZESİ
Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul'un zengin ailelerinden Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan fırtınalı hikayesini anlatıyor.
Füsun'a karşı hisleri için herkesi karşısına alan Kemal, genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar... Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu?
Oyuncular: Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir, Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Jessica Taşçı, Enes Danış, Eren Kabatepe, Aybike Turan, Tayfun Gül, Cem Bayurgil, Tugay Erdoğan, Ahmet Yalçın, İskender Bağcılar, Neslihan Arslan, Bora Akın ve Cansel Elçin
Yazar: Orhan Pamuk
Yönetmen: Zeynep Günay
Senarist: Ertan Kurtulan
Yapımcı: Kerem Çatay
Yapım Şirketi: Ay Yapım
MEZARLIK (üçüncü sezon)
Gizemli bir vaka, dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getirir. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşür.
Oyuncular: Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Baran Güler, Arbil Tabur, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Elif Sevinç, Berke Gündem, Yeşim Çelebi
Senaristler: Fulya Turhan, Evren Oğuz, Ahmet Saatçioğlu
Yönetmen: Abdullah Oğuz
Yapımcı: Abdullah Oğuz, Evren Oğuz
Yapım Şirketi: Evrensel Filmcilik
ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ
Gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürüklenir.
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral, Atakan Çelik, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Ersin Korkut, Görkem Sevindik, Engin Türkoğlu, Furkan Rıza Demirel
Senarist: Yılmaz Erdoğan
Yönetmen: Şenol Sönmez
Yapımcı: Necati Akpınar, Nükhet Karvanlı
Yapım Şirketi: BKM
SENİ TANIYORUM
Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda aradığı bakıcıyı bulur. Bakıcı Nazlı’nın gizemi, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Bu karşılaşma, her birinin tutku ve sadakat sınavlarından geçeceği uzun soluklu bir oyuna dönüşür.
Oyuncular: Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Melis Sezen, Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Ada & Arya Özdemir, Arbil Tabur, Nergis Öztürk, Mine Teber
Senarist: Tuğba Doğan
Yönetmen: Mert Baykal
Yapımcı: Pelin Diştaş, Kaan Kurbanoğlu
Yapım Şirketi: Bombon Studios
SONRA GÖZLER GÖRÜR
Yenibelde kasabası, genç bir kızın esrarengiz ölümüyle çalkalanır. Çocukluğunun geçtiği kasabaya yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazeteci, bu suçun izini sürerken sadece bir katili değil yıllarca halı altına süpürülen sırları ve kendi geçmişini de açığa çıkarır.
Oyuncular: Şevval Sam, Okan Yalabık, Berk Özgür, Mert Fırat, Uğur Aslan, Başak Daşman, Serkan Keskin, Berfu Halisdemir, Çiğdem Selışık Onat, Cem Yiğit Üzümoğlu, Yağmur Başkurt, Efe Tunçer, Fırat Çelik, Baran Andıç, Burcu Söyler
Senarist: Ece Yörenç
Yönetmen: Bertan Başaran
Yapımcı: Kerem Çatay, Kaan Kurbanoğlu
Yapım Şirketi: Ay Yapım
ZEYTİN AĞACI (Üçüncü ve final sezonu)
Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret eder.
Oyuncular: Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel, Atsız Karaduman
Senarist: Nuran Evren Şit
Yönetmen: Erdem Tepegöz
Yapımcı: Onur Güvenatam, Cem Chaban
Yapım Şirketi: OGM Pictures