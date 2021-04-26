Oscar ödülleri sahiplerini buldu: 'Nomadland' törene damga vurdu
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü 'Nomadland' kazanırken, filmin yönetmeni Chloé Zhao 'en iyi yönetmen ödülü'nü aldı.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.
En iyi yönetmen ödülünü ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
"Nomadland" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Frances McDormand kazandı.