Padişahın altın yüzüğü 1 dolardan açık artırmaya çıktı
V. Mehmed Reşad’a ait altın yüzük ile II. Abdülhamid tuğralı saray işi gümüş tuğralı tatlı takımı 1 dolar açılış fiyatıyla açık artırmaya çıktı. Müzayedede pey verme süresi 10 Mayıs'ta dolacak. 10 Mayıs günü en yüksek fiyatı veren koleksiyonerler bu nadide parçalara sahip olacak.
1909-1918 yılları arasında padişahlık yapan Sultan V. Mehmed Reşad Han’a ait altın yüzük, hem tarihi hem de koleksiyon değeriyle dikkat çekiyor.
14 ayar altından üretilen ve sultani nitelik taşıyan yüzüğün merkezinde, Osmanlıca olarak işlenmiş “M. Bahâ” imzası yer alıyor. Bu imza, padişahın resmi belgelerde kullandığı tuğradan farklı olarak, şahsi yazışmalarında ve özel eşyalarında tercih ettiği bir mahlas olarak biliniyor.
Uzmanlara göre yüzükte yer alan “M. Bahâ” ibaresindeki “M” harfi, padişahın asıl adı olan Mehmed’i temsil ederken, “Bahâ” kelimesi ise güzellik, değer ve ihtişam anlamlarını taşıyor.
Eseri benzersiz kılan en önemli unsurlardan biri ise taşıdığı tarihi hikâye. Yüzüğün, 1911 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı tarihine damga vuran Büyük Rumeli Seyahati sonrasında hediye edildiği belirtiliyor.
Sultan V. Mehmed Reşad Han, bu seyahatte kendisine eşlik eden Osmanlı Demiryolları yöneticisi Kaptan Hüseyin Bey’e, üstün hizmetlerinden dolayı bu özel yüzüğü takdim etti.
Aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan yüzük, son olarak Hüseyin Bey’in torunu olan eski Beşiktaş Spor Kulübü başkanlarından Tahir Söğütlü’nün eşi Süeda Söğütlü’den torunu M. Fehmi Yücel’e intikal etti.
1 dolar açılış fiyatıyla Arthill tarafından açık artırmaya çıkarılan yüzük için verilen pey miktarı 3 bin 750 doları buldu.
Aynı müzayedede Osmanlı saray estetiğinin en seçkin örneklerinden biri olan, II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı da açık artırmaya çıktı.
Tam takım olarak günümüze ulaşan eser; çift kaşıklık, bir tatlılık ve altı şerbet kadehinden oluşuyor.
Eserin en çarpıcı yönlerinden biri, dönemin estetik anlayışını yansıtan “Osmanlı Rokokosu” üslubunda tasarlanmış olması.
Takımın yüzeyinde üst düzey işçilikle uygulanan guilloché, grave ve kalemişi süsleme teknikleri bulunuyor.
1 dolar açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkan takım için verilen pey miktarı 6 bin 500 doları buldu. Müzayedede pey verme süresi 10 Mayıs'ta dolacak. 10 Mayıs günü en yüksek fiyatı veren koleksiyonerler bu nadide parçalara sahip olacak.