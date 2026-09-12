Paris’te Céline Dion rüzgârı: 26 konserlik seri 1 milyar euroyu zorlayabilir

Altı yıllık aradan sonra 26 konserlik dönüş

Céline Dion’un Paris programı tek gecelik bir dönüş konserinden çok daha büyük. Sanatçı, Plenitude Arena’da 2026 sonbaharında 16, Mayıs 2027’de ise 10 konser olmak üzere toplam 26 kez sahneye çıkacak.

İlk konserlerin 12 Eylül’de başlamasıyla Paris, aylar sürecek büyük bir müzik turizmi dalgasının merkezine dönüşüyor. Programın yalnızca Fransız izleyiciyi değil Avrupa, Kuzey Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen hayranları çekmesi bekleniyor. Konserlerin tamamının aynı şehirde düzenlenmesi, ekonomik etkinin klasik turnelerden farklı biçimde Paris ve çevresinde yoğunlaşmasına yol açıyor.