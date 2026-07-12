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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi

Latin pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konserde sahneye Edis çıkarken, Martin sevilen şarkıları ve Türkçe selamıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 1

Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Latin pop yıldızı Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 2

 "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcının sahnesi öncesinde ünlü şarkıcı Edis sevilen şarkılarını seslendirdi. 

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 3

Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu konsere hareketli şarkılarıyla başlayan Martin, zaman zaman seyircilere Türkçe "İyi akşamlar, teşekkür ederim" diye seslendi. 

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 4

Şarkıcıya, sahnede dans ekibi de eşlik etti. Konserde, katılımcılar en son 2011 yılında İstanbul'da şarkılarını söyleyen Latin popçuyu yeniden dinleme fırsatı yakaladı.

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 5

Öte yandan şarkıcı Edis, izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirterek, bu konser sonrası şarkıcı olarak sahneye çıkmaya karar verdiğini de anlattı. Ünlü popçu bu konserle Martin ile aynı sahneye çıkmış oldu.

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 6

"Çok bekledim bugün için"

Öte yandan, konseri izlemeye gelen Dayana Arba adlı vatandaş, "Çok heyecanlıyım, Edis'in de yeni duydum ismini. Yeni öğrendim şarkılarını arkadaşlarımdan. Güzel olacak bence" diye konuştu.

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Ricky Martin'den İstanbul konseri: 15 yıllık hasret sona erdi - Resim: 7

İzleyiciler arasında yer alan Hana Zara ise, "Çok heyecanlıyım, 5-6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok bekledim bugün için" dedi.

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