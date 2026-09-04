Ruhi Çenet’in belgeseli sonrası merak arttı: Hasidik Yahudileri anlatan 10 film ve dizi

Listenin en bilinen yapımlarından biri olan Unorthodox, 2020 yılında yayımlanan dört bölümlük bir Netflix mini dizisi. Hikâye, Brooklyn'deki Hasidik Yahudi toplumunda doğup büyüyen Esty'nin görücü usulü evliliğinden ve yaşadığı çevreden ayrılarak Berlin'e gitmesini konu alıyor. Shira Haas'ın canlandırdığı Esty, Berlin'de bambaşka bir yaşamla karşılaşırken geçmişi de peşini bırakmıyor. Dizide Amit Rahav ve Jeff Wilbusch da rol alıyor.