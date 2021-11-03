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Sakızdan 15 heykel yaptı

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliği sorununa dikkati çekmek için 6 ay süren çalışmayla çiğnenmiş cikletten 15 küçük heykel yaptı.

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, cikletten 15 küçük heykel yaptı.

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Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleri, Kuşadası ilçesinde adını taşıyan sanat merkezinde sergileyen Korkmaz, bir süre önce çiğnenen cikletten (sakız) heykel yapmak için çalışmaya başladığını belirtti.

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Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra tek tek keserek yaklaşık 6 ayda heykele dönüştürdüğünü aktaran Korkmaz, doğaya atılan cikletin çözülmesinin zor olduğunu, bundan dolayı çevrede oluşabilecek sorunlara dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi.

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Boyları 3 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen 15 heykel yaptığını belirten Korkmaz şunları kaydetti:

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