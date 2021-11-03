Sakızdan 15 heykel yaptı
Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliği sorununa dikkati çekmek için 6 ay süren çalışmayla çiğnenmiş cikletten 15 küçük heykel yaptı.
Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, cikletten 15 küçük heykel yaptı.
Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleri, Kuşadası ilçesinde adını taşıyan sanat merkezinde sergileyen Korkmaz, bir süre önce çiğnenen cikletten (sakız) heykel yapmak için çalışmaya başladığını belirtti.
Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra tek tek keserek yaklaşık 6 ayda heykele dönüştürdüğünü aktaran Korkmaz, doğaya atılan cikletin çözülmesinin zor olduğunu, bundan dolayı çevrede oluşabilecek sorunlara dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi.
Boyları 3 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen 15 heykel yaptığını belirten Korkmaz şunları kaydetti: