Sakızdan 15 heykel yaptı Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliği sorununa dikkati çekmek için 6 ay süren çalışmayla çiğnenmiş cikletten 15 küçük heykel yaptı.

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, cikletten 15 küçük heykel yaptı. 1 | 10

Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleri, Kuşadası ilçesinde adını taşıyan sanat merkezinde sergileyen Korkmaz, bir süre önce çiğnenen cikletten (sakız) heykel yapmak için çalışmaya başladığını belirtti. 2 | 10

Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra tek tek keserek yaklaşık 6 ayda heykele dönüştürdüğünü aktaran Korkmaz, doğaya atılan cikletin çözülmesinin zor olduğunu, bundan dolayı çevrede oluşabilecek sorunlara dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi. 3 | 10