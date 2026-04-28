Şanlıurfa’da gastronomi patlaması: “Lezzet Noktası” esnafın yüzünü güldürdü

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” uygulaması, Şanlıurfa’da restoran doluluklarını yüzde 50 artırdı. Şehir, 34 duraklı gastronomi rotasına dönüştü.

Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte yalnızca kültür ve sanatın değil, gastronominin de merkezi haline geldi. İlk kez uygulanan “Lezzet Noktası” projesi, kentin mutfak mirasını turizmle buluşturarak ekonomik canlılık yarattı.

Festival kapsamında oluşturulan lezzet rotaları, ziyaretçilerin şehirde daha uzun süre kalmasını sağladı. Yerel işletmelerle doğrudan temas kuran turistler, Şanlıurfa’yı sadece gezilen değil, deneyimlenen bir destinasyona dönüştürdü.

Şehirde belirlenen 34 Lezzet Noktası geleneksel tariflerden modern sunumlara uzanan geniş bir gastronomi deneyimi sundu. İsot, kebap ve ciğer gibi yerel tatlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Projede yer alan şefler, gastronomi yazarları ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul, işletmeleri yerinde inceleyerek kaliteyi belirledi. Şef Ömür Akkor ve diğer isimler, kentin mutfak mirasını uluslararası düzeye taşıma hedefini vurguladı.

TGA yetkilileri, gastronominin artık turizmin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti. Amaç yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil, deneyimi derinleştirerek ekonomik katkıyı büyütmek olarak açıklandı.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, festivalle birlikte müşteri sayısında ciddi artış yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladı.

Festival, mutfak kültürünü sadece yemek değil, tarih ve yaşam biçimi olarak sunuyor. Geleneksel üretim yöntemleri ve yöresel tarifler geniş kitlelere ulaştı.

Lezzet Noktası uygulaması, gastronomiyi turizmin merkezine yerleştirerek şehirlerin marka değerini artırmayı hedefliyor. Şanlıurfa, bu modelin en güçlü örneklerinden biri oldu.

Seçkide yer alan işletmeler, festival sonrasında da dijital platformlarda tanıtılmaya devam edecek.

Böylece gastronomi turizminin kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

