Sinemaların cirosu 10 yıl önceye döndü
Sinema salonları son 9 yılda ciroda sürekli bir büyüme sergilerken, 2020 yılında hem bilet adedinde hem de ciroda son 9 yılın gerisine düştü.
2011 yılında 390 milyon lira olan sinema salonlarının cirosu 2019 yılında 980 milyon liraya kadar yükseldi.
Sinema endüstrisi 2020 yılında Türkiye’de 1 milyar liradan fazla ciro ve 60 milyondan fazla izleyici hedefliyordu. Ancak mart ayı itibarıyla salonların kapanması ve COVID-19 korkusu salonlarının cirosunu 2020 yılında adeta yerle bir etti.
Temmuz ayıda açılmasına rağmen salonların tekrar kapanması ve dijital platformların sayısının artması sinema endüstrisindeki krizi derinleştirdi.
Salonlar 2020 yılında 300 milyon lira ciro ve 17 milyon izleyici de kaldı.