Sinemaların cirosu 10 yıl önceye döndü Sinema salonları son 9 yılda ciroda sürekli bir büyüme sergilerken, 2020 yılında hem bilet adedinde hem de ciroda son 9 yılın gerisine düştü.

2011 yılında 390 milyon lira olan sinema salonlarının cirosu 2019 yılında 980 milyon liraya kadar yükseldi. 1 | 16

Sinema endüstrisi 2020 yılında Türkiye’de 1 milyar liradan fazla ciro ve 60 milyondan fazla izleyici hedefliyordu. Ancak mart ayı itibarıyla salonların kapanması ve COVID-19 korkusu salonlarının cirosunu 2020 yılında adeta yerle bir etti. 2 | 16

Temmuz ayıda açılmasına rağmen salonların tekrar kapanması ve dijital platformların sayısının artması sinema endüstrisindeki krizi derinleştirdi. 3 | 16