Sivaslı çocukların hayali İstanbul’da gerçek oldu
Sivas’ta çocukların kardan yaptığı Kız Kulesi sosyal medyada gündem oldu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Sivaslı çocuklar İstanbul’a davet edildi, hayalini kurdukları simgeyi bu kez gerçeğiyle gezdi.
Sosyal medyada paylaşılan masum bir köy hikâyesi, kısa sürede Türkiye’nin gündemine taşındı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çocukların kardan yaptığı Kız Kulesi, binlerce kişi tarafından paylaşılarak büyük ilgi gördü.
Koyulhisar’a bağlı Kızılelma köyünde Adem Soylu ve köydeki çocukların birlikte inşa ettiği kardan kule, hayal gücünün sıcak bir yansıması olarak hafızalara kazındı. İstanbul’a hiç gitmemiş çocukların bu isteği, sosyal medyada karşılık buldu.
Görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da harekete geçirdi. Bakan Ersoy, çocukların dileğini karşılıksız bırakmayarak onları İstanbul’a davet etti ve bu samimi hikâyeyi gerçek bir buluşmaya dönüştürdü.
Sivaslı çocuklar ve Adem Soylu, bu kez kardan değil, Boğaz’ın ortasında yükselen gerçek Kız Kulesi’nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi. Çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul’da unutamayacakları bir gün yaşadı.
Ziyaret kapsamında çocuklar, Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi, Dolmabahçe Sarayı ve Atlas Sinema Müzesi gibi kentin simge mekânlarını da gezme fırsatı buldu.
Bakan Ersoy, sosyal medyada gördükleri görüntülerden etkilendiklerini belirterek, çocukların “İnşallah İstanbul’da da bize nasip olur” dileğinin kendilerini harekete geçirdiğini söyledi ve bu davetin bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı.
Çocukların Anadolu’yu, kültürü ve tarihî değerleri tanımasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Ersoy, Bakanlık olarak bu tür buluşmaları önemsediklerini ve çocuklara bırakılacak kültürel miras açısından bu adımların değerli olduğunu dile getirdi.
Kardan bir kulenin etrafında başlayan hayal, İstanbul’un kalbinde gerçeğe dönüştü. Köyden çıkan küçük bir fikir, Türkiye’nin ortak tebessümüne dönüşerek, hayal gücünün ve samimiyetin ne kadar büyük mutluluklar yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.