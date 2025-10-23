Sorgu ikinci sezon yayında
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u başrollerinde buluşturan Sorgu yeni sezonuyla TOD ekranlarında yayında...
Yapımcılığını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Elif Usman Ergüden ve Mehmet İlker Altınay’ın kaleme aldığı dizide Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul’a Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Umut Kaya, Asu Lal Burnak ve Elit Andaç Çam gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.
Dizinin yeni sezonu yalnızca şüphelileri değil; aile bağlarını, güveni, adaleti ve insan doğasının tüm yönlerini etkileyici bir biçimde ele alacak.
Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanan Sorgu’nun yayınlanan yeni bölümlerinin konusu ise şöyle:
Aradan geçen zamanda herkesin hayatı değişmiştir. Metin, masumiyetini ispatlamak için çabalarken, Cihan yeni bir cinayet vakasıyla karşı karşıyadır.
Selim ve Güven arasında ise ipler gerilmiştir. Mahkeme günü Yazıcı hakkında verilen karar herkesi şaşırtır.
Selim’in beklemedik kararı ailede bomba etkisi yaratır. Metin’den sonra Süleyman da işe geri döner. Eski ekip yeni amirlerinin önderliğinde tekrar bir araya gelmiştir. Şimdi önlerinde çözmeleri gereken yeni bir vaka ve gizemli bir soru vardır.