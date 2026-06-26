Türk dizilerine küresel rekabet desteği

Güncellik kriteri getirildi

Destek başvurusuna konu edilen her bir bölümün ilk gösteriminin, başvuru tarihinden önceki en fazla üç yıl içerisinde Türkiye'de kablo, uydu veya karasal ortamda yayın yapan bir televizyon kanalında gerçekleştirilmiş olması gerekecek.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yapımlar önceliklendirilecek

Başvurular, kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sürecinde; Türkiye'nin ve milli kültürün tanıtımına katkısı, Türkçenin yaygınlaşmasına etkisi, İhraç edilen ülke sayısı ve hedeflenen turizm pazarlarıyla uyumu, Televizyon yayınlarında elde edilen reyting performansı ile dijital mecralardaki izlenme ve erişim verileri esas alınacak.