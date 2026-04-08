Türk dünyasına 5 lehçede dev eser: Gökalp’in mirası yeniden canlanıyor

Türk düşünce tarihinin en etkili metinlerinden biri olan Ziya Gökalp imzalı “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Türk dünyası için yeni bir dönemin kapısını araladı. Eser, Türkçenin beş farklı lehçesinde yayımlanarak geniş bir coğrafyada okuyucuyla buluştu. Bu önemli adım, yalnızca edebi bir kazanım değil, aynı zamanda Türk dünyasında ortak kimlik ve kültürel hafızanın yeniden güçlendirilmesi açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.