Türk dünyasına 5 lehçede dev eser: Gökalp’in mirası yeniden canlanıyor
Ziya Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eseri, Türkçenin 5 farklı lehçesinde yayımlandı. Proje, Türk dünyasında ortak dil ve kültür bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Türk düşünce tarihinin en etkili metinlerinden biri olan Ziya Gökalp imzalı “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Türk dünyası için yeni bir dönemin kapısını araladı. Eser, Türkçenin beş farklı lehçesinde yayımlanarak geniş bir coğrafyada okuyucuyla buluştu. Bu önemli adım, yalnızca edebi bir kazanım değil, aynı zamanda Türk dünyasında ortak kimlik ve kültürel hafızanın yeniden güçlendirilmesi açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp’in fikirlerinin modern Türkiye’nin temellerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Ersoy, bu çalışmayla Gökalp’in düşünce mirasının daha geniş bir coğrafyada karşılık bulmasının hedeflendiğini belirterek, eserin ayrışmaları değil birlikteliği güçlendiren bir perspektif sunduğunu ifade etti.
Gökalp’in düşünce dünyasının yalnızca Anadolu ile sınırlı olmadığını belirten Ersoy, İstanbul’dan başlayıp Bakü, Taşkent, Aşkabat, Astana, Almatı ve Bişkek’e uzanan geniş Türk coğrafyasının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda yayımlanan eser, farklı lehçeler aracılığıyla Türk dünyasının ortak bir kültürel zeminde buluşmasına katkı sunan önemli bir köprü niteliği taşıyor.
Konuşmasında dilin, Türk dünyasının birlikteliğinde temel unsur olduğuna dikkat çeken Ersoy, tarih boyunca kültürel bağların zayıflatılmasına yönelik girişimlere de değindi. Dilin ve kültürel değerlerin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, geçmişte bu değerlere yönelik çeşitli müdahaleler yapıldığını ve ortak hafızanın zedelenmeye çalışıldığını ifade etti. Bu nedenle, Gökalp’in fikirlerinin yeniden yaygınlaştırılmasının stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi.
Proje kapsamında yalnızca bir eserin yayımlanmasının ötesinde, köklü bir düşünce geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Türk Dil Kurumu ve ilgili kurumların katkılarıyla hayata geçirilen çalışma, Türk dünyasında ortak değerler etrafında daha güçlü bir birliktelik oluşturmayı amaçlıyor. Tanıtım programı sonrasında düzenlenen Ziya Gökalp Sergisi de bu mirası görsel ve içeriksel açıdan zengin bir şekilde ziyaretçilere sundu. Bu adım, Türk dünyasında kültürel bütünleşmenin önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.