Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’i rekorlarla tamamladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı verilere göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılında 20 şehirde, 180 gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 22 milyon sanatseveri ağırlayarak büyük bir rekora imza attı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025’te ülke genelinde kültür ve sanatın en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak öne çıktı.
Eş zamanlı olarak 20 şehirde düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, Türkiye’yi adeta aylarca süren bir açık hava kültür sahnesine dönüştürdü.
Festival boyunca şehirler arasında kurulan kültür rotaları, sanatseverlere kesintisiz bir deneyim sundu.
Festival kapsamında 9 bin 645 etkinlik düzenlenirken, 50 bin 400 sanatçı izleyiciyle buluştu.
Konserler, sergiler, atölyeler, tiyatro oyunları, opera ve bale temsilleri festival programının ana omurgasını oluşturdu. Yüzlerce konser ve binlerce sergiyle sanatın farklı disiplinleri geniş kitlelere ulaştı.
Etkinliklerin çeşitliliği, festivalin uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı.
Her şehir kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını tanıtırken, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkânı yakaladı. Bu buluşma, festivalin hem yerel hem küresel ölçekte etkisini artırdı.
Festival süresince oluşan yoğun kültürel hareketlilik, şehir ekonomilerine önemli katkılar sağladı.
Konaklama, yeme-içme ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde canlılık yaşanırken, şehirlerin turizm potansiyeli de güçlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılında 26 şehre genişletileceğini duyurdu.
Festivalin her yıl büyüyen yapısıyla, Türkiye’nin kültürel markalaşmasında kalıcı ve güçlü bir rol üstlendiği vurgulandı.