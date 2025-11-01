Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı
New York’ta gizli bir mekânda düzenlenen Heidi Klum’un 2025 Cadılar Bayramı partisi, yine yıldız yağmuruna sahne oldu. “Cadılar Bayramı Kraliçesi” Klum, bu yıl Medusa kılığına girerek herkesi şaşırttı.
Top model Heidi Klum’un efsanevi Cadılar Bayramı partisi New York’taki gizli bir adreste gerçekleştirildi. “Cadılar Bayramı Kraliçesi” olarak anılan Heidi Klum, partinin 25. yılını kutladı.
Her yıl olağanüstü, çılgın ve yaratıcı kostümleriyle dikkat çeken Klum, bu kez “Clash of the Titans” filmindeki Medusa karakterine dönüştü.
Baştan ayağa yeşil yılan derisiyle kaplı kostümü, başından çıkan çıngıraklı yılanlarla süslü dev başlığı ve ağzındaki yılan dili detayıyla tamamen tanınmaz hale geldi.
Klum’un yanında birbirinden ünlü isimler de partiye en az onun kadar iddialı kostümleriyle katıldı.
