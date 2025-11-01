Google Haberler

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı

New York’ta gizli bir mekânda düzenlenen Heidi Klum’un 2025 Cadılar Bayramı partisi, yine yıldız yağmuruna sahne oldu. “Cadılar Bayramı Kraliçesi” Klum, bu yıl Medusa kılığına girerek herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 1

Top model Heidi Klum’un efsanevi Cadılar Bayramı partisi New York’taki gizli bir adreste gerçekleştirildi. “Cadılar Bayramı Kraliçesi” olarak anılan Heidi Klum, partinin 25. yılını kutladı.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 2

Her yıl olağanüstü, çılgın ve yaratıcı kostümleriyle dikkat çeken Klum, bu kez “Clash of the Titans” filmindeki Medusa karakterine dönüştü.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 3

Baştan ayağa yeşil yılan derisiyle kaplı kostümü, başından çıkan çıngıraklı yılanlarla süslü dev başlığı ve ağzındaki yılan dili detayıyla tamamen tanınmaz hale geldi.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 4

Klum’un yanında birbirinden ünlü isimler de partiye en az onun kadar iddialı kostümleriyle katıldı.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 5

Coco Austin

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 6

Amaya Espinal

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 7

Mia Swier-Darren Criss

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 8

Coco Jones

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 9

Alexis Ren

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı - Resim: 10

Famke Janssen

