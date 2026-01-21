Google Haberler

Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı

Joy Awards sahnesinde ilk kez Suudi Arabistanlı izleyiciyle buluşan Katy Perry’nin, yaklaşık yarım saatlik performans için 10 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 1

ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Suudi Arabistan’da ilk kez sahne aldığı etkinlikten dikkat çekici bir kazançla ayrıldı.

1 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 2

41 yaşındaki yıldız, 17 Ocak 2026’da Riyad’daki ANB Arena’da düzenlenen Joy Awards töreninin açılışında performans sergiledi.

2 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 3

Yaklaşık 30 dakika süren sahnede Perry, hayranlarının en sevdiği parçalar arasında yer alan “Roar”, “Dark Horse” ve “Firework” şarkılarını seslendirdi.

3 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 4

İddiaya göre Perry bu kısa performansı karşılığında 10 milyon dolar ücret aldı.

4 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 5

Söz konusu rakamın dakikaya vurulduğunda yaklaşık 300 bin dolara denk geldiği, bunun da yaklaşık 12,9 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

5 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 6

Yüksek tempolu şovda çok sayıda dansçı yer alırken, görsel efektler izleyicilere adeta bir konser deneyimi yaşattı.

6 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 7

Sahne gösterisinde drone şovları, havai fişekler ve animasyonlu bir kaplan figürü de kullanıldı.

7 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 8

Perry, gecede yalnızca performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda “En İyi Arap Kadın Müzisyen” ödülünü takdim etti.

8 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 9

Etkinlik sonrasında Perry’nin, ilerleyen dönemde Suudi Arabistan’a yeniden gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.

9 10
Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı - Resim: 10

Ünlü şarkıcının, ülkede tam kapsamlı bir turne planı için de kapıyı açık bıraktığı ifade edildi.

10 10