Yarım saatte 10 milyon dolar kazandı
Joy Awards sahnesinde ilk kez Suudi Arabistanlı izleyiciyle buluşan Katy Perry’nin, yaklaşık yarım saatlik performans için 10 milyon dolar aldığı öne sürüldü.
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Suudi Arabistan’da ilk kez sahne aldığı etkinlikten dikkat çekici bir kazançla ayrıldı.
41 yaşındaki yıldız, 17 Ocak 2026’da Riyad’daki ANB Arena’da düzenlenen Joy Awards töreninin açılışında performans sergiledi.
Yaklaşık 30 dakika süren sahnede Perry, hayranlarının en sevdiği parçalar arasında yer alan “Roar”, “Dark Horse” ve “Firework” şarkılarını seslendirdi.
İddiaya göre Perry bu kısa performansı karşılığında 10 milyon dolar ücret aldı.
Söz konusu rakamın dakikaya vurulduğunda yaklaşık 300 bin dolara denk geldiği, bunun da yaklaşık 12,9 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.
Yüksek tempolu şovda çok sayıda dansçı yer alırken, görsel efektler izleyicilere adeta bir konser deneyimi yaşattı.
Sahne gösterisinde drone şovları, havai fişekler ve animasyonlu bir kaplan figürü de kullanıldı.
Perry, gecede yalnızca performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda “En İyi Arap Kadın Müzisyen” ödülünü takdim etti.
Etkinlik sonrasında Perry’nin, ilerleyen dönemde Suudi Arabistan’a yeniden gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.
Ünlü şarkıcının, ülkede tam kapsamlı bir turne planı için de kapıyı açık bıraktığı ifade edildi.