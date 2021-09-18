'Yaşam Boyu Onur Ödülleri' sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, "Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, Türkiye sinema endüstrisine olağanüstü büyük katkılar koyuyorsa bunda siz değerli sanatçıların Adana’ya gelmenizin, Adana’yı şereflendirmenizin büyük rolü var. Altın Koza deyince elbette film festivali akla gelir, sinema deyince de Adana akla gelir. Bu kadar güzel, bu kadar değerli sanatçı yetiştiren, bu kadar güzel bir kentin bir evladı olmaktan ben iftihar duyuyorum, mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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