Yüzük, karlık, tabanca! Padişah hatırasına sahip olmak için yarıştılar
Osmanlı padişahları II. Abdülhamid, Abdülaziz, V. Mehmed Reşad ile sadrazam ve paşalara ait çok sayıda kişisel eşya bugün açık artırmada sahiplerini buldu. Altın yüzükten tatlı takımına, bastondan cep saatine çok sayıda kıymetli obje müzayedede yüksek rakamlara satıldı.
Osmanlı sultanlarının yadigarı olan çok sayıda kıymetli eşya bugün müzayedeye çıktı. Arthill tarafından düzenlenen ve kıran kırana geçen açık artırma sonrası nadide eserler yeni sahiplerini buldu.
Sultan Abdülaziz Han tuğralı saray işi gümüş karlık:
22 bin 500 dolar
(1 milyon 203 bin 187 TL)
Sultan V. Mehmed Reşad Han’ın altın yüzüğü:
17 bin dolar
(770 bin 907 TL)
Kazasker Mustafa İzzet Efendi işi celî talik zerendud hat levha:
42 bin 500 dolar
(1 milyon 927 bin 268 TL)
Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı gümüş saray işi tatlı takım:
22 bin 500 dolar
(1 milyon 203 bin 187 TL)
Sadrazam Mehmed Talat Paşa’ya ait Longines cep saati:
12 bin dolar
(544 bin 170 TL)
Sultan Abdülaziz Han’ın yadigâr bastonu:
37 bin 500 dolar
(1 milyon 700 bin 531 TL)
Çöl Aslanı Fahreddin Paşa’nın mührü:
9 bin 500 dolar
(430 bin 801 TL)
Osmanlı sultani mercanlı çift piştov ve kuburu:
9 bin dolar
(408 bin 127 TL)
Osmanlı saray işi necef tesbih takımı:
9 bin dolar
(408 bin 127 TL)
Osmanlı sultani topuzlu altın kakma çift piştov:
15 bin dolar
(680 bin 212 TL)
Sultan II. Abdülhamid Han’ın fişek tabancası:
9 bin 500 dolar
(430 bin 801 TL)
Galatalı İzzet Efendi hanesiden “Feraşet-i şerife” çantası:
9 bin 500 dolar
(430 bin 801 TL)