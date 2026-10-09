Zengin Z kuşağının parası buraya gidiyor: Diğer kuşakları ikiye katladılar
Dünyanın en varlıklı gençlerinin harcama alışkanlıkları değişiyor. UBS ile Art Basel'in 10 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Z kuşağının sanat piyasasında diğer nesilleri geride bıraktığını ortaya koydu. Milyon dolarlık alımlarda da gençler öne çıkıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Servetin yeni sahipleri harcama alışkanlıklarını değiştiriyor
Dünyanın varlıklı kesiminde kuşak değişimi yalnızca servetin kimlere geçtiğini değil, bu paranın nerelerde değerlendirildiğini de etkiliyor. Genç koleksiyonerlerin tercihleri, milyonlarca dolarlık işlemlerin yapıldığı sanat piyasasında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.
10 ülkede 3 bin 100 varlıklı kişi incelendi
İsviçre merkezli UBS ile uluslararası sanat fuarı organizatörü Art Basel'in 8 Ekim 2026'da yayımladığı araştırma, 10 büyük pazardaki 3 bin 100 varlıklı koleksiyonerin yanıtlarına dayanıyor.
Araştırmaya ABD, İngiltere, Çin, Hong Kong, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya, Brezilya ve Singapur'dan katılımcılar dahil edildi.
En çok parayı gençler harcıyor
Araştırmanın en çarpıcı sonucu, sanat eserlerine yapılan harcamalarda ortaya çıktı. Z kuşağı, incelenen varlıklı koleksiyonerler arasında diğer bütün yaş gruplarını geride bıraktı.
Üstelik bu fark küçük değil. Genç koleksiyonerlerin ortalama harcaması, kendilerinden yaşlı kuşakların iki katından fazla gerçekleşti.
Bir yılda ortalama 347 bin 460 dolar harcadılar
2025 yılında araştırmaya katılan varlıklı koleksiyonerlerin güzel sanat eserlerine ortalama harcaması 124 bin 265 dolar oldu. Z kuşağında ise bu rakam 347 bin 460 dolara ulaştı. Genç koleksiyonerlerin harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19 arttı.
Araştırmada Z kuşağı, 20-29 yaş aralığındaki katılımcıları kapsıyor. Dolayısıyla bulgular bütün genç nüfusu değil, sanat piyasasında aktif olan varlıklı gençleri temsil ediyor.
2026'da da üstünlük devam etti
Genç koleksiyonerlerin yüksek harcamaları yalnızca 2025 yılıyla sınırlı kalmadı.
2026'nın ilk yarısında Z kuşağının ortalama güzel sanat harcaması 329 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde araştırmadaki bütün yaş gruplarının ortalaması 136 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, gençlerin sanat piyasasındaki ağırlığının yeni yılda da devam ettiğini gösteriyor.
Milyon dolarlık eserleri alanların neredeyse yarısı genç
Araştırmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de 1 milyon doların üzerinde fiyatla satılan sanat eserlerinde ortaya çıktı.
2025 ve 2026'nın ilk yarısını kapsayan dönemde, bu fiyat düzeyindeki bir eseri satın alan koleksiyonerlerin yaklaşık yarısını Z kuşağı oluşturdu.
Bununla birlikte, milyon dolarlık eser satın almak hâlâ istisnai bir davranış. Araştırmadaki koleksiyonerlerin yalnızca yüzde 1'i bu fiyatın üzerinde bir eser aldı.
Mücevher harcamalarında fark daha da büyüyor
Z kuşağının yüksek harcamaları yalnızca resim ve heykelle sınırlı değil.
2026'nın ilk yarısında genç koleksiyonerlerin mücevher ve değerli taşlara ortalama harcaması 151 bin 310 dolar oldu. Bu alanda ikinci sırada bulunan X kuşağında ise ortalama 29 bin 500 dolarda kaldı. Böylece iki kuşak arasındaki fark beş katı aştı.
Her 10 gençten dördünü ailesi yönlendirdi
Genç koleksiyonerlerin sanat piyasasına nasıl girdikleri de araştırıldı. Z kuşağındaki katılımcıların yüzde 40'ı, koleksiyon oluşturmaya başlamalarında ailelerinin belirleyici rol oynadığını söyledi. Bütün yaş gruplarında bu oran yüzde 28 oldu.
Miras yoluyla sanat eseri edinen gençlerin yaklaşık yüzde 90'ı ise bu eserleri elinde tutmayı tercih etti.
Gençler satın almadan önce daha fazla araştırıyor
Yüksek harcamalar, gençlerin satın alma kararlarını araştırmadan verdiği anlamına gelmiyor. Varlıklı koleksiyonerlerin yüzde 72'si eser satın almadan önce kendi araştırmasını yaptığını belirtti. Bu oran önceki araştırmada yüzde 62 seviyesindeydi.
Z kuşağında ise bağımsız araştırma yapanların oranı yüzde 80'e ulaştı.
Yapay zekâ kullanımı hızla arttı
Sanat piyasasındaki değişimin bir başka boyutunu teknoloji oluşturuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 58'i sanat eserleri hakkında tavsiye ve bilgi almak için çevrim içi kaynaklardan yararlandığını söyledi.
Uygulama ve yapay zekâ destekli araştırma araçlarını kullananların oranı ise 2024'te yüzde 4 iken yüzde 22'ye yükseldi. Bu sonuç, dijital araçların yüksek tutarlı sanat alımlarının araştırılması sürecinde giderek daha fazla yer bulduğunu ortaya koyuyor.
Pahalı olması yetmiyor, nadir bulunması gerekiyor
Varlıklı koleksiyonerler açısından bir sanat eserine sahip olmanın en önemli gerekçesi yalnızca fiyatı değil.
Katılımcıların yüzde 43'ü benzersizlik ve nadir bulunmayı öncelikli özellik olarak gösterdi. Uzmanların takdirini önemseyenlerin oranı yüzde 23, diğer koleksiyonerlerin beğenisini önemseyenlerin oranı ise yüzde 22 oldu. Z kuşağında benzersizliği öncelikli bulanların oranı yüzde 48'e çıktı.
Gençler servetlerini daha farklı alanlara yayıyor
Araştırma, varlıklı gençlerin koleksiyonlarını yalnızca geleneksel sanat eserleriyle sınırlamadığını da gösterdi.
Z kuşağının yüzde 42'si, güzel ve dekoratif sanatların dışında en az iki farklı koleksiyon kategorisinden daha alım yaptı. Bu oran, yaşlı kuşaklardan Baby Boomer grubunda yüzde 39 olarak ölçüldü.
Buna rağmen resim ve heykel, genç koleksiyonerlerin tercihleri arasında önemli yer tutmayı sürdürüyor.
Servet el değiştirirken sanat piyasası da dönüşüyor
UBS Başekonomisti Paul Donovan, araştırmanın kuşaklar arasındaki büyük servet transferinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Gençlerin yüksek harcama yapması, ailelerinden gelen sanat eserlerini koruması ve yeni koleksiyon alanlarına yönelmesi, bu değişimin farklı boyutlarını oluşturuyor.
Araştırma, sanat piyasasında yalnızca satın alma gücünün değil, eser seçme ve koleksiyon oluşturma alışkanlıklarının da kuşaklarla birlikte değiştiğini ortaya koyuyor.