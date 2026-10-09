Zengin Z kuşağının parası buraya gidiyor: Diğer kuşakları ikiye katladılar

Bir yılda ortalama 347 bin 460 dolar harcadılar





2025 yılında araştırmaya katılan varlıklı koleksiyonerlerin güzel sanat eserlerine ortalama harcaması 124 bin 265 dolar oldu. Z kuşağında ise bu rakam 347 bin 460 dolara ulaştı. Genç koleksiyonerlerin harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19 arttı.

Araştırmada Z kuşağı, 20-29 yaş aralığındaki katılımcıları kapsıyor. Dolayısıyla bulgular bütün genç nüfusu değil, sanat piyasasında aktif olan varlıklı gençleri temsil ediyor.