1 milyon TL altında 8 araç modeli kaldı... İşte araçların listesi...
Araç fiyatlarının her geçen gün arttığı Türkiye'de, Mayıs ayına özel olarak kampanyalar peşi sıra geldi. Kampanyaların ardından güncellenen araç fiyatlar ile 1 milyon TL'nin altında satılan 8 model kaldı.
Mayıs ayı kampanyalarıyla beraber en uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleri ve markaları da güncellendi. Güncelleme ile yenilenen listede sıralamalar değişti.
Mayıs ayı itibarıyla satış fiyatı 1 milyon TL'nin altında kalan otomobiller listesi şöyle sıralandı:
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8) Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model: 998.000 TL
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7) MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS: 994.000 TL
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6) Fiat Egea 1.4 Manuel Benzinli: 969.900 TL
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