2. el online araç pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online oto pazarında, mart ayında en çok tercih edilen 10 otomotiv markası belli oldu. Bu yılın mart ayında da en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu, Audi ise ilk kez ilk 10'a girdi.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Araç fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.
Indicata verilerine göre, bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.
İşte mart ayında online pazarda en çok satılan markalar ve satış rakamları...
1- Volkswagen (29 bin 655 adet)