2. el online oto pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu

İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.