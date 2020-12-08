2. el online oto pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasımda en çok tercih edilen otomotiv markaları önceki aya kıyasla değişmeyerek Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. VW'nin Passat modeli en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında ilk sırada yer aldı.
İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.
Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın kasım satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca satış adetlerini en çok düşen marka yüzde 43'le Toyota oldu.