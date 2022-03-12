2. el otomobil piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros’u satmaya çalışıyorum. 1990’da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin TL fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin TL teklif ettiler ama 45 bin TL’den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL’ye satılıyordu.” dedi.

4 | 7