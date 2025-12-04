2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu!
Yıl sonu yaklaşırken sıfır otomobillerde son fiyat tablosu belli oldu. En ucuz sıfır otomobiller 1 milyon 99 bin liradan başlarken, ortalama fiyatlar 2 milyonun üzerine çıktı. İşte 2025 bitmeden alabileceğiniz, 2 milyon TL altı en ucuz sıfır otomobiller...
Peugeot E-208 GT 100kW
1 milyon 922 bin lira
Togg T10X V1 Standart Menzil
1 milyon 862 bin lira
Ford Puma Titanium
1 milyon 784 bin 800 lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli
1 milyon 780 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
1 milyon 765 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
1 milyon 750 bin lira
Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance
1 milyon 730 bin lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)
1 milyon 685 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
1 milyon 649 bin 200 lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
1 milyon 549 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
1 milyon 536 bin lira
BYD ATTO 2
1 milyon 529 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto
1 milyon 420 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
1 milyon 427 bin 500 lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6
1 milyon 390 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3
1 milyon 375 bin lira
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT
1 milyon 260 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump
1 milyon 165 bin lira
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR
1 milyon 99 bin 900 lira