2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu!

Yıl sonu yaklaşırken sıfır otomobillerde son fiyat tablosu belli oldu. En ucuz sıfır otomobiller 1 milyon 99 bin liradan başlarken, ortalama fiyatlar 2 milyonun üzerine çıktı. İşte 2025 bitmeden alabileceğiniz, 2 milyon TL altı en ucuz sıfır otomobiller...

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 1

Peugeot E-208 GT 100kW

1 milyon 922 bin lira

Togg T10X V1 Standart Menzil

1 milyon 862 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 2

Ford Puma Titanium

1 milyon 784 bin 800 lira

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli

1 milyon 780 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 3

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

1 milyon 765 bin lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S

1 milyon 750 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 4

Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance

1 milyon 730 bin lira

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)

1 milyon 685 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 5

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

1 milyon 649 bin 200 lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 6

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna

1 milyon 549 bin lira

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

1 milyon 536 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 7

BYD ATTO 2

1 milyon 529 bin lira

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto

1 milyon 420 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 8

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style

1 milyon 427 bin 500 lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6

1 milyon 390 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 9

Citroen Elektrikli e-C3

1 milyon 375 bin lira

 

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 10

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT

1 milyon 260 bin lira

2 milyon liranın altında en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! - Resim: 11

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump

1 milyon 165 bin lira

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR

1 milyon 99 bin 900 lira

