200 bin liranın altına alınabilecek sıfır otomobiller Son dönemde hem tedarikte yaşanan problemler, hem de çip krizi nedeniyle otomobil üretiminde soruna neden oldu. Bunun yanında Türkiye'de vergilerle birlikte neredeyse 200 bin Türk Lirasının altında alınabilecek otomobil kalmadı. Yine de bazı otomobil üreticileri daha ekonomik fiyatlarla otomobilleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

İşte 200 bin TL'nin altında fiyatlara alınabilecek otomobiller... 1 | 13

Fiat Egea Fiat'ın yerli üretim modellerinden olan Egea'ların sedan versiyonlarında fiyatlar 175 bin 900 liradan başlıyor. Easy donanım paketleri bu fiyatla satılan Egea'ların Urban donanım paketleri ise 195 bin 900 liradan tüketicilere sunuluyor. Tercihini Egea'nın hatchback modellerinden yana kullanmak isteyenler için ise modelin Street donanım paketi 192 bin 900 liradan satılıyor. 2 | 13

Fiat Panda Fiat ailesinin en küçük hacimli otomobili olan Panda modeli de 200 bin liranın altında fiyatlarla alınabiliyor. Panda modellinin Urban donanım paketine sahip versiyonu 193 bin 900 liradan tüketicilerle buluşuyor. 3 | 13