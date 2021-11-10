200 bin liranın altına alınabilecek sıfır otomobiller
Son dönemde hem tedarikte yaşanan problemler, hem de çip krizi nedeniyle otomobil üretiminde soruna neden oldu. Bunun yanında Türkiye'de vergilerle birlikte neredeyse 200 bin Türk Lirasının altında alınabilecek otomobil kalmadı. Yine de bazı otomobil üreticileri daha ekonomik fiyatlarla otomobilleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.
İşte 200 bin TL'nin altında fiyatlara alınabilecek otomobiller...
Fiat Egea
Fiat'ın yerli üretim modellerinden olan Egea'ların sedan versiyonlarında fiyatlar 175 bin 900 liradan başlıyor. Easy donanım paketleri bu fiyatla satılan Egea'ların Urban donanım paketleri ise 195 bin 900 liradan tüketicilere sunuluyor.
Tercihini Egea'nın hatchback modellerinden yana kullanmak isteyenler için ise modelin Street donanım paketi 192 bin 900 liradan satılıyor.
Fiat Panda
Fiat ailesinin en küçük hacimli otomobili olan Panda modeli de 200 bin liranın altında fiyatlarla alınabiliyor. Panda modellinin Urban donanım paketine sahip versiyonu 193 bin 900 liradan tüketicilerle buluşuyor.
Fiat Fiorino
Fiat'ın minivan modellerinden Fiorino'nun başlangıç paketi olan Pop 145 bin 900 liradan piyasaya sunulurken, Safeline 151 bin 900 lira, Premio paketi 157 bin 900 lira, Urban paketi ise 185 bin 900 liradan satılıyor.