2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Aralık verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Aralık arası yıllık veriler de ortaya çıkmış oldu. Verilere göre 31 bin 509 adetlik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. TOGG'un modelleri T10X ve T10F ise toplamda 39 bin 20 adet sattı.