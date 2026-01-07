Google Haberler

2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Aralık ayında elektrikli otomobil satışları 25 bin 203 adede ulaştı, pazar payı yüzde 17,51'e çıktı. Ayın lideri uzun süredir değişmeyen Tesla Model Y olurken, yerli üretim Togg T10F ve T10X yüksek satışlarıyla ilk üçte yer aldı. Aralık verileriyle beraber de 2025 satış oranları da ortaya çıktı. İşte 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobiller...

Mutluhan Yıldız
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 1

Aralık ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Tüm ay boyunca 25 bin 203 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,51'e yükseldi. Elektrikli modeller arasında uzun süredir satış liderliğinde oturan Tesla Model Y 1.554 adetlik satış yaptı. Tesla’yı, 1.960 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.

1 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 2

Aralık verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Aralık arası yıllık veriler de ortaya çıkmış oldu. Verilere göre 31 bin 509 adetlik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. TOGG'un modelleri T10X ve T10F ise toplamda 39 bin 20 adet sattı.

2 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 3

1- Tesla Model Y

Satış: 31 bin 509

3 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 4

2- Togg T10X

Satış: 27 bin 583

4 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 5

3- Togg T10F

Satış: 11 bin 437

5 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 6

4- Mını Countryman Suv

Satış: 9 bin 418

6 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 7

5- KIA Ev3

Satış: 7 bin 654

7 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 8

6- SsangYong KG Mobility Torres Suv

Satış: 8 bin 416

8 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 9

7- BYD Atto 3

Satış: 6 bin 346

9 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 10

8- Opel Frontera

Satış: 5 bin 765

10 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 11

9- BYD Seal U

Satış: 4 bin 522

11 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 12

10- Hyundai Ionıq 5

Satış: 4 bin 186

12 13
2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu - Resim: 13

Diğer satışı olan elektrikli otomobiller...

13 13