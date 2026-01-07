2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
Aralık ayında elektrikli otomobil satışları 25 bin 203 adede ulaştı, pazar payı yüzde 17,51'e çıktı. Ayın lideri uzun süredir değişmeyen Tesla Model Y olurken, yerli üretim Togg T10F ve T10X yüksek satışlarıyla ilk üçte yer aldı. Aralık verileriyle beraber de 2025 satış oranları da ortaya çıktı. İşte 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobiller...
Aralık ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Tüm ay boyunca 25 bin 203 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,51'e yükseldi. Elektrikli modeller arasında uzun süredir satış liderliğinde oturan Tesla Model Y 1.554 adetlik satış yaptı. Tesla’yı, 1.960 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.
Aralık verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Aralık arası yıllık veriler de ortaya çıkmış oldu. Verilere göre 31 bin 509 adetlik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. TOGG'un modelleri T10X ve T10F ise toplamda 39 bin 20 adet sattı.
1- Tesla Model Y
Satış: 31 bin 509
2- Togg T10X
Satış: 27 bin 583
3- Togg T10F
Satış: 11 bin 437
4- Mını Countryman Suv
Satış: 9 bin 418
5- KIA Ev3
Satış: 7 bin 654
6- SsangYong KG Mobility Torres Suv
Satış: 8 bin 416
7- BYD Atto 3
Satış: 6 bin 346
8- Opel Frontera
Satış: 5 bin 765
9- BYD Seal U
Satış: 4 bin 522
10- Hyundai Ionıq 5
Satış: 4 bin 186
Diğer satışı olan elektrikli otomobiller...