2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor!
Yeni yılın başlamasıyla birlikte 2026 model otomobiller yavaş yavai vitrinlere çıkmaya başladı. Bazı markalar fiyat güncellemelerini sürdürürken, 16 marka yeni yıl için fiyat listelerini yayımladı. Bu markalardan yalnızca iki tanesi 2026 model araçların satışına fiilen başladı. Yerli üretim yapan bazı markalar 2026 model araçları piyasaya sunarken, ithal 2026 model otomobillerin Türkiye’ye ulaşmasının yaklaşık iki aya yakın sürüyor. Satışa çıkan bir model ise 2025 modelinden daha ucuza listelendi. İşte 2026'nın satışa çıkan otomobilleri...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe model yılı geçişi hız kazandı. NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, 2026 model araçlar satışa sunulurken, markalar da fiyat listelerini güncelledi. Japon otomobil devi Toyota, Corolla modelini 2025 yılı fiyatından 100 bin TL daha aşağısında satışa sundu. 1 hafta önce 2025 model giriş seviyesi Corolla alan müşteri, yeni yılda model ve ücret anlamında zarar etmiş oldu.
İşte otomobil piyasasındaki son durum...
Ford Puma Titanium: 1 milyon 784 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida: 2 milyon 326 bin 207 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model: 1 milyon 650 bin lira
Peugeot E-208: 1 milyon 960 bin lira
Suzuki Vitara Otomatik: 1 milyon 999 bin lira
Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model: 1 milyon 334 bin 500 lira
Mercedes A200 AMG: 3 milyon 159 bin lira
Ssangyong Tivoli: 1 milyon 780 bin lira
Nissan Juke Tekna manuel: 1 milyon 549 bin lira
MG Yeni HS: 2 milyon 386 bin lira
Opel Corsa 1.2 Edition Manuel: 1 milyon 416 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 Plus: 1 milyon 420 bin lira
Honda Jazz Crosstar: 1 milyon 880 bin lira
KIA Picanto Feel: 1 milyon 290 bin lira
Lexus LBX: 2 milyon 995 bin lira
BYD ATTO 2: 1 milyon 575 bin lira