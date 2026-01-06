2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe model yılı geçişi hız kazandı. NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, 2026 model araçlar satışa sunulurken, markalar da fiyat listelerini güncelledi. Japon otomobil devi Toyota, Corolla modelini 2025 yılı fiyatından 100 bin TL daha aşağısında satışa sundu. 1 hafta önce 2025 model giriş seviyesi Corolla alan müşteri, yeni yılda model ve ücret anlamında zarar etmiş oldu.

İşte otomobil piyasasındaki son durum...