2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte 2026 model otomobiller yavaş yavai vitrinlere çıkmaya başladı. Bazı markalar fiyat güncellemelerini sürdürürken, 16 marka yeni yıl için fiyat listelerini yayımladı. Bu markalardan yalnızca iki tanesi 2026 model araçların satışına fiilen başladı. Yerli üretim yapan bazı markalar 2026 model araçları piyasaya sunarken, ithal 2026 model otomobillerin Türkiye’ye ulaşmasının yaklaşık iki aya yakın sürüyor. Satışa çıkan bir model ise 2025 modelinden daha ucuza listelendi. İşte 2026'nın satışa çıkan otomobilleri...

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 1

Yeni yılın başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe model yılı geçişi hız kazandı. NTV'den Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, 2026 model araçlar satışa sunulurken, markalar da fiyat listelerini güncelledi. Japon otomobil devi Toyota, Corolla modelini 2025 yılı fiyatından 100 bin TL daha aşağısında satışa sundu. 1 hafta önce 2025 model giriş seviyesi Corolla alan müşteri, yeni yılda model ve ücret anlamında zarar etmiş oldu.

İşte otomobil piyasasındaki son durum...

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 2

Ford Puma Titanium: 1 milyon 784 bin 800 lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 3

Alfa Romeo Junior Ibrida: 2 milyon 326 bin 207 lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 4

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model: 1 milyon 650 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 5

Peugeot E-208: 1 milyon 960 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 6

Suzuki Vitara Otomatik: 1 milyon 999 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 7

Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model: 1 milyon 334 bin 500 lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 8

Mercedes A200 AMG: 3 milyon 159 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 9

Ssangyong Tivoli: 1 milyon 780 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 10

Nissan Juke Tekna manuel: 1 milyon 549 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 11

MG Yeni HS: 2 milyon 386 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 12

Opel Corsa 1.2 Edition Manuel: 1 milyon 416 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 13

Citroen Elektrikli e-C3 Plus: 1 milyon 420 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 14

Honda Jazz Crosstar: 1 milyon 880 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 15

KIA Picanto Feel: 1 milyon 290 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 16

Lexus LBX: 2 milyon 995 bin lira

2026 yılının otomobilleri satışa çıktı: 2025 modelinden daha ucuza satılıyor! - Resim: 17

BYD ATTO 2: 1 milyon 575 bin lira

