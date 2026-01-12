2026'da satışta olan en iyi SUV modelleri belli oldu
Consumer Reports, 2026 yılında satışta olan en iyi orta boy SUV (M) modellerini açıkladı. Liste; güvenilirlik, sürüş keyfi ve iç hacmi bir arada sunan modelleri öne çıkarırken, fiyatların bazı segmentlerde oldukça yükseldiğine de dikkat çekiyor. Consumer Reports uzmanları tarafından test edilen ve 330 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleriyle desteklenen modeller, hem teknik performans hem de kullanıcı deneyimi açısından değerlendirilerek listeye alındı.
BMW X5
Yaklaşık 49 bin ile 113 bin dolar arasında değişen fiyatıyla BMW X5; güçlü performansı, sessiz ve kaliteli iç mekânı, destekleyici koltukları ve büyük kavisli ekranı sayesinde segmentinin en rafine SUV’larından biri olarak öne çıkıyor.
Toyota Crown Signia
36 bin–45 bin dolar aralığında konumlanan Crown Signia, dört tekerlekten çekişli hibrit versiyonu; konforlu sürüşü, dengeli yol tutuşu ve ferah iç mekânıyla pratik ama premium bir alternatif sunuyor.
Porsche Cayenne
Başlangıç fiyatı yaklaşık 75 bin dolar olan ve üst versiyonlarda 180 bin doları aşan Cayenne, üstün yol tutuşu, güçlü sürüş karakteri ve yüksek kaliteli iç mekânı ile performans odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.
Honda Passport
44 bin–53 bin dolar aralığındaki Honda Passport, standart dört çeker sistemiyle; Konforlu sürüşü, sade ve kullanıcı dostu kontrolleri, geniş bagajı ve ferah arka koltuklarıyla pratik bir orta boy SUV olarak öne çıkıyor.
Lexus RX
46 bin–66 bin dolar bandındaki Lexus RX; sessiz kabini, yumuşak koltukları ve dengeli süspansiyonu sayesinde özellikle günlük kullanımda konfor arayanlar için güvenilir bir lüks seçenek olarak değerlendiriliyor.
Toyota Highlander
34 bin–57 bin dolar arasında değişen Highlander ailesi; standart, hibrit, Grand Highlander ve Grand Highlander Hybrid versiyonlarını kapsıyor. Sekiz kişiye kadar oturma kapasitesi, konforlu sürüşü ve Grand Highlander’da sunulan geniş üçüncü sıra dikkat çekiyor.
BMW X7
66 bin–89 bin dolar aralığında fiyatlanan BMW X7; güçlü hızlanması, sessiz ve lüks kabini, hassas direksiyon tepkileri ve havalı süspansiyon sistemiyle büyük boyutlarına rağmen rafine bir sürüş sunuyor.
Lexus TX
52 bin dolardan başlayıp 72 bin dolara kadar çıkan Lexus TX; üç sıra koltuk sunan lüks SUV’lar arasında yer alıyor. Geniş iç hacmi, yumuşak sürüşü ve esnek koltuk düzeniyle aile kullanımına odaklanıyor.