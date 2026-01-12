2026'da satışta olan en iyi SUV modelleri belli oldu

BMW X5

Yaklaşık 49 bin ile 113 bin dolar arasında değişen fiyatıyla BMW X5; güçlü performansı, sessiz ve kaliteli iç mekânı, destekleyici koltukları ve büyük kavisli ekranı sayesinde segmentinin en rafine SUV’larından biri olarak öne çıkıyor.