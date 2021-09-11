2032 beklentisi: Satılan binek araçların yarısı elektrikli olacak

Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'sinin 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşması beklenirken, bu sektörde köklü altyapı çalışmaları hız kazanacak.

Norveç merkezli DNV şirketi tarafından hazırlanan ve çevreci araçlara ilişkin öngörüleri içeren "Enerji Dönüşümü Görünümü 2021" başlıklı rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl COVID-19 salgını sebebiyle düşen emisyonlar, bu yılın başından itibaren hızla yükseldi.