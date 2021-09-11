2032'de satılan binek araçların yarısı elektrikli olacak
Dünya genelinde satılan binek araçların yarısının 2032'ye kadar elektrikli olması bekleniyor. Araçların elektrikli olması, emisyonların ulaşımda azalmasını desteklerken, bu sektörde köklü altyapı çalışmaları hız kazanacak.
Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'sinin 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşması beklenirken, bu sektörde köklü altyapı çalışmaları hız kazanacak.
Norveç merkezli DNV şirketi tarafından hazırlanan ve çevreci araçlara ilişkin öngörüleri içeren "Enerji Dönüşümü Görünümü 2021" başlıklı rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl COVID-19 salgını sebebiyle düşen emisyonlar, bu yılın başından itibaren hızla yükseldi.
Rapora göre, küresel enerji talebinin 30 yıl içinde yüzde 19'dan yüzde 38'e çıkacağı öngörülüyor. Elektriğin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesi emisyonların radikal artışını önlemede önemli hale geliyor.
Güneş ve rüzgar enerjisinin 2050'de şebeke elektrik üretiminin yüzde 70'ini karşılayacak duruma geleceği öngörülen rapora göre, fosil kaynakların bu alanda kullanımının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 13 olacak.