90'ların Mazda modelleri kült klasiklere dönüştü
Yeni nesil otomobiller yüksek teknoloji ürünü bağlantı özellikleri, dokunmatik ekranlı multi medya sistemleri, gelişmiş güvenlik donanımları ile artık farklı bir boyut kazansa da, ilk nesil Mazda MX-5, Mazda 323F (HB) ve Sedan, Mazda 121 gibi modeller, yalın ve kaliteli iç mekanları, mekanik sürüş kabiliyetleri ve sağlam yapılarıyla kült klasikler dünyasına ismini yazdırıyor.
Doksanlı yıllarda Türkiye'de de kullanılan Mazda'nın modellerine ilk günkü halleriyle bugün de rastlamak mümkün oluyor.
Foto: Mazda-121,-2nd-Generation-1991
Otonom sürüş, dokunmatik ekranlar, akıllı telefonların ancak bilim kurgu filmlerinde görülebileceği o yılların Mazda modelleri, 2021 yılının dünyasında farklı bir deneyimin kapılarını aralıyor.
Foto: Mazda-323-F,-1989
İlk nesil Mazda MX-5 NA, Mazda 323F (HB), Mazda 323 Sedan, Mazda 121, Mazda 626 gibi modeller, sağlamlıkları, kalite seviyeleri, yalın iç mekanlarıyla bugün genç klasikler dünyasında kendilerine yer ediniyor.
Foto: Mazda-323-GT-R-AWD,-1993
Mazda-MX-5-British-Racing-Green-Special-Edition,-1991