Ağustos’ta hem ilana çıkan, hem de satılan araç sayısı arttı
Sahibindex Vasıta raporuna göre, Ağustos ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Bu dönemde satışa sunulan otomobil sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 oranında arttı.
Sahibinden.com’un hazırladığı sahibindex Vasıta raporuna göre, Ağustos ayında en çok ilan verilen vasıta otomobil olurken, otomobili minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.
Bu dönemde satışa sunulan otomobil adedi temmuz ayına göre yüzde 17,2 arttı. Satışa sunulan otomobil sayısı artmasına rağmen ilanların yayından kaldırılma süreleri kısaldığı ve araçlar daha hızlı satıldığı için yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) da bir önceki aya göre yüzde 8 arttı.
Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer aldı. Opel – Astra ise ikinciliğe yükselerek Volkswagen Passat ile yer değiştirdi. Sıralama Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ilk sırayı yine Nissan aldı.
Sahibindex Vasıta raporuna göre Ağustos ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. En çok 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı, 2016 ve 2012 model yılına sahip araçlar da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Geçtiğimiz senenin Ağustos ayında satışa sunulan araçların yüzde 34,3’ü 0-100 bin km aralığındayken, bu yıl 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,3’ü 0 – 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 25,4’ü 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.
Ağustos’ta ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller olurken, Volkswagen’i Renault, BMW, Ford ve Opel takip etti.
Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 6 saniye. Verilere göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,9 arttı.
Rapora göre, otomobilde en çok ilan verilen modeller:
RENAULT CLIO
Yüzde 4,4