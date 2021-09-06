Ağustos’ta hem ilana çıkan, hem de satılan araç sayısı arttı

Bu dönemde satışa sunulan otomobil adedi temmuz ayına göre yüzde 17,2 arttı. Satışa sunulan otomobil sayısı artmasına rağmen ilanların yayından kaldırılma süreleri kısaldığı ve araçlar daha hızlı satıldığı için yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) da bir önceki aya göre yüzde 8 arttı.

Sahibinden.com’un hazırladığı sahibindex Vasıta raporuna göre, Ağustos ayında en çok ilan verilen vasıta otomobil olurken, otomobili minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer aldı. Opel – Astra ise ikinciliğe yükselerek Volkswagen Passat ile yer değiştirdi. Sıralama Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ilk sırayı yine Nissan aldı.

Sahibindex Vasıta raporuna göre Ağustos ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. En çok 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı, 2016 ve 2012 model yılına sahip araçlar da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.