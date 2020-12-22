Apple Car 2024'te yollarda olacak

iPhone, iPad, MacBook gibi ürünleri ile kendine has bir kullanıcı kitlesine sahip olan ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın şimdi de otomobil üreteceği iddia ediliyor.

AB'nin sıfır emisyon hedefi

Avrupa Birliği Komisyonu daha önce yayımladığı bir çalışmasında 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobilin kullanımda olmasının hedeflendiğini belirtmişti. Rapora göre, Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri yaygınlaştırılacak.