Apple Car 2024'te yollarda olacak
ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üretimi için çalışmalara başladığı, Apple marka otomobillerin kendi bataryasıyla 2024'te yollarda olacağı iddia edildi.
iPhone, iPad, MacBook gibi ürünleri ile kendine has bir kullanıcı kitlesine sahip olan ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın şimdi de otomobil üreteceği iddia ediliyor.
Reuters'ın haberine göre, Apple elektrikli otomobillerle piyasaya adım atmaya hazırlanırken, ilk otomobilin 2024 yılında seri üretime geçileceği belirtildi.
2017 yılında otonom aracını denemek için gerekli izinleri alan Apple, daha sonra projede küçülmeye gitmiş ve 200 kişiyi işten çıkarmıştı.
AB'nin sıfır emisyon hedefi
Avrupa Birliği Komisyonu daha önce yayımladığı bir çalışmasında 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobilin kullanımda olmasının hedeflendiğini belirtmişti. Rapora göre, Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri yaygınlaştırılacak.