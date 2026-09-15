Araç kiralamada yeni kurala esnaftan tam destek: Haksız rekabet sona erecek
Kiralık araçlara getirilen 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı sektör temsilcilerini memnun etti. Düzenlemenin merdiven altı işletmelerin önüne geçeceğini belirten Metin Çoban, hem müşteri güvenliğinin artacağını hem de sektördeki haksız rekabetin azalacağını söyledi.
Oto kiralama sektöründe hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve tüketici güvenliğinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen yeni düzenleme sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.
Eskişehir'de kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı getirilmesinin kayıt dışı ve standartların dışında faaliyet gösteren işletmelerin önüne geçeceğini belirten Metin Çoban, düzenlemenin sektörde kaliteyi artıracağını ve haksız rekabeti azaltacağını söyledi.
Kiralık araçlara yaş ve kilometre sınırı
Sektörde uzun süredir karşılaşılan standart dışı hizmetlerin yeni düzenlemeyle önüne geçileceğini ifade eden Çoban, araçlara getirilen yaş ve kilometre kriterlerinin hem müşteriler hem de işletmeler açısından önemli olduğunu belirtti.
Çoban, "Yeni yasa 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı ile yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte hem müşteri konforu ve güvenliği sağlanacak hem de sektörümüz nefes alacak. Önceden araba kiralama sektörüyle hiçbir alakası olmayan kişiler, araç yaşına ve kilometresine bakmaksızın birkaç arabayla kiralama işi yapabiliyordu. Bu durum piyasada ciddi bir fiyat dalgalanmasına ve haksız fiyata yol açıyordu. Artık bu ortadan kalkacak, herkes kendi işini yapacak" dedi.
Merdiven altı kiralamalara dikkat çekti
Düzenlemenin tüketiciler açısından daha güvenli ve kaliteli hizmet alınmasını sağlayacağını kaydeden Çoban, standartların dışında faaliyet gösteren işletmelerden kiralanan araçlarda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti.
Özellikle düşük fiyat nedeniyle tercih edilen araçların teknik problemlerinin sürücüleri yolda bırakabildiğini belirten Çoban, daha önce bu nedenle mağduriyet yaşayan müşterilerle karşılaştıklarını aktardı.
Çoban, "Merdiven altı firmalardan ucuza araç kiralayan müşteriler yolda büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası olan araçlarla yola çıkan sürücüler can güvenliğini riske atıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı aracını yolda bırakıp kurumsal ve standartlara uygun firmalardan yeniden araç kiralayan çok sayıda müşterimiz oldu. Yeni yasayla birlikte hem hizmet kalitesi hem de güvenlik tavan yapacak." ifadelerini kullandı.