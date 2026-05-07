Araç sahiplerine uyarı: 2 bin liralık masraftan kaçıp 30 bin lira masrafa girmeyin
Oto klima ustası Erhan Ulukaya, yaz öncesi araç klimalarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Düzenli bakım yapılmayan klima sistemlerinde kompresör arızalarının oluşabileceğini söyleyen Ulukaya, sürücülerin 2 bin liralık bakımdan kaçarken 30 bin lirayı bulan masraflarla karşılaşabileceğini ifade etti.
Elazığ’da yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte oto sanayi sitesinde yoğunluk artarken, araç sahipleri de yazlık bakım ve klima kontrolleri için servislere yönelmeye başladı. Oto bakım ve klima ustası Erhan Ulukaya, sürücülere klima bakımını ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ulukaya, yaklaşık 2 bin liralık bakım masrafından kaçınan sürücülerin ilerleyen süreçte 30 bin lirayı bulan maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
“Klima filtresinin temiz olması lazım”
Araç klimalarının düzenli bakımının önemine dikkat çeken Ulukaya, klima sistemindeki yağ ve filtre temizliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Klima filtresinin kirlenmesi durumunda araç içinde kötü koku oluşabileceğini belirten Ulukaya, bakım sırasında gaz dolumu ve vakum işlemlerinin de yapıldığını kaydetti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erhan Ulukaya, "Yaz şartlarında aracımızda bunaldığımız için klimayı açmak zorunda kalıyoruz. Klimanın bakımı, kompresörün içerisinde yağ olması lazım. Ekstra olarak klima filtresinin temiz olması lazım. Kirli olduğu zaman aracın içerisinde rutubet kokusu gelir. Temizledikten sonra içerisine parfüm sıkıyoruz ki aracın içerisi hem temiz koksun hem de başımız ağrımasın." dedi.
“Gaz dolumu ve vakum işlemi yapılıyor”
Klima bakım sürecine ilişkin bilgi veren Ulukaya, "Klima kompresörüne bakım yaptığımız zaman klima cihazımız içinde bakım yapıyor. İlk önce kaç gramsa içindeki gaz gramını çekiyoruz. Vakumdan sonra da yeni gaz ve yağını basıyoruz." ifadelerini kullandı.
“Bakım yapılmazsa 30 bin lirayı gözden çıkarmak lazım”
Bakım yapılmayan klimaların daha büyük arızalara yol açabileceğini vurgulayan Ulukaya, "Klima bakımı yapılmazsa, klima kompresörünün kayış kısmındaki bilye ses yapar veya kayışı koparır. Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı." diye konuştu.
Klima kışın da kullanılmalı
Klima kullanımının yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmaması gerektiğini belirten Ulukaya, "Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz" dedi.