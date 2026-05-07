Araç sahiplerine uyarı: 2 bin liralık masraftan kaçıp 30 bin lira masrafa girmeyin

“Bakım yapılmazsa 30 bin lirayı gözden çıkarmak lazım”

Bakım yapılmayan klimaların daha büyük arızalara yol açabileceğini vurgulayan Ulukaya, "Klima bakımı yapılmazsa, klima kompresörünün kayış kısmındaki bilye ses yapar veya kayışı koparır. Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı." diye konuştu.