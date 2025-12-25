Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Takmayana ceza yolda

Son gün 31 Aralık 2025

Yetkililer, 31 Aralık 2025 tarihinin LPG için UTTS montajında son gün olduğunu hatırlatıyor. Bu tarihe kadar TTB taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 353/a-1 ve 2’nci bentleri kapsamında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. 2025 yılı için 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen bu cezaların, 2026’da yeniden değerleme oranıyla artırıldığı belirtiliyor.