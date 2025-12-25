Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Takmayana ceza yolda
Ticari araçlar için zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde çift yakıtlı araçlar için kritik sürece girildi. Benzin ve LPG kullanan araçlarda her yakıt türü için ayrı Taşıt Tanıma Birimi takılması gerekirken, LPG deposu bulunan ancak kullanılmayan araçlar da kapsamda yer alıyor. 31 Aralık 2025’e kadar işlemini tamamlamayanlar, vergi avantajlarını kaybetme ve yüksek para cezalarıyla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacak. İşte detaylar...
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) çift yakıtlı araçların kaydı için son 6 güne girildi. Ticari araçlar için zorunlu olan sistemde, tek yakıtlı araçlara ilişkin süre daha önce tamamlanmış ve UTTS uygulaması devreye alınmıştı.
Uygulama kapsamında özellikle ticari taksiler ile şirket adına kayıtlı olup sonradan LPG dönüşümü yapılan araçlarda, LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekiyor. Benzin ve LPG kullanan çift yakıtlı araçlarda ise her yakıt türü için ayrı ayrı iki TTB kaydı ve montajı şart.
Son gün 31 Aralık 2025
Yetkililer, 31 Aralık 2025 tarihinin LPG için UTTS montajında son gün olduğunu hatırlatıyor. Bu tarihe kadar TTB taktırmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 353/a-1 ve 2’nci bentleri kapsamında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. 2025 yılı için 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen bu cezaların, 2026’da yeniden değerleme oranıyla artırıldığı belirtiliyor.
Taksi, minibüs, kamyonet ve otobüs gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlar UTTS kapsamına giriyor. Benzin ve LPG kullanan araçlarda, her iki yakıt türü için de ayrı TTB takılması zorunlu. LPG tankı bulunan ancak fiilen LPG kullanmayan araçlarda dahi, LPG deposuna TTB montajı yapılması gerekiyor.
Bir takside benzin için TTB bulunması yeterli sayılmıyor; LPG deposu için de ayrıca cihaz taktırılması isteniyor. Bu durum ek maliyet ve işlem gerektirse de, yükümlülüğe uyulmaması halinde daha ciddi yaptırımlar gündeme gelebiliyor.
UTTS takma süreci nasıl ilerleyecek?
Kayıt: UTTS.gov.tr üzerinden kullanıcı hesabınıza giriş yaparak araç bilgilerinizi (plaka ile motor/şasi numarası) sisteme girin. Çift yakıtlı araçlarda her yakıt türü için kayıt işlemi ayrı ayrı yapılır.
Ödeme: Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihaz bedeli ve montaj ücreti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği banka hesabına yatırılır.
Montaj: UTTS.org.tr’de yer alan yetkili servislerle irtibata geçilerek TTB montajı gerçekleştirilir. Benzin ve LPG kullanan araçlara her yakıt için ayrı bir cihaz takılır.
Onay: Montaj tamamlandıktan sonra UTTS sistemi üzerinden cihazın aktif duruma geçtiği kontrol edilir.
UTTS fiyatı ne kadar?
TTB cihazı ile montaj ücretleri Darphane tarafından belirlenirken, toplam bedel yetkili firmalara göre farklılık gösterebiliyor. 2025 yılı için söz konusu maliyetin 2 bin 172 lira düzeyinde olduğu belirtiliyor.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ise akaryakıt alımlarını dijital ortamda kayıt altına alarak manuel plaka girişine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Sistem, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı verirken, akaryakıt giderlerinin doğru şekilde beyan edilmesini ve çok araçlı işletmelerde gider takibinin daha pratik yapılmasını mümkün kılıyor.