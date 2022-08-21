Audi konsept otomobil ailesi activesphere ile genişledi Audi'nin Ağustos 2021'den bu yana tanıttığı konsept otomobil ailesi dördüncü model Audi activesphere konsept ile genişledi.

Audi “sphereküre” konseptli otomobilleriyle, yarının premium mobilite vizyonunu sergiliyor. Audi activesphere konsept, “sphere” ailesinin diğer üyeleri gibi tamamen elektrikli olmasının yanısıra, aynı zamanda otonom sürüşe imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış. 1 | 6

Kullanılan teknik, özellikle iç mekanda tamamen yeni tasarımların ortaya çıkmasını ve araç içinde bulunanların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını, hatta sadece dinlenmelerine yönelik seçenekler sunmayı mümkün kılıyor. 2 | 6

2023'ün başında pazara sunulması planlanan Audi activesphere konsepti, hem yolda hem de arazide aktif bir yaşam tarzı için maksimum çeşitlilik sunacak. 3 | 6