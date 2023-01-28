Audi’den yeni konsept: SUV ve pickup karışımı Audi Activesphere!
Audi, 2021'de tanıtıttığı skysphere roadster, Nisan 2022'deki grandsphere sedan ve urbansphere konseptlerinin ardından, şimdi de çok yönlü gövde tasarımına sahip dört kapılı crossover coupe modelini tanıttı.
Activesphere, Malibu'daki Audi Design Studio'da tasarlandı. 4,98 metre uzunluğunda, 2,07 metre genişliğinde ve 1,60 metre yüksekliğindeki boyutları, Audi activesphere konseptini premium segmentin bir üyesi yapıyor.
Audi activesphere'in yerden yüksekliği; arazi kullanımı sırasında, 208 milimetrelik temel yükseklikten 40 milimetre artırılabiliyor veya yol sürüşünde aynı miktarda alçaltılabiliyor.
Activesphere, sportback bir otomobilin bir allroad'ın tasarım öğelerini ve teknik ekipmanını bünyesinde barındıran ilk model. Bu nedenle Audi, allroad'ın aksine bu yeni gövde varyantını "Active Sportback" olarak adlandırıyor.
Audi activesphere konsepti otonom modda sürüş yaparken gösterge paneli, direksiyon simidi ve pedallar görünmez bir konumda kayboluyor. Özellikle ilk koltuk sırasında, sürücünün önündeki aktif alanın ön ucundan itibaren uzanan geniş bir alan açılıyor. Sürücü direksiyonu devralmak isterse, gösterge paneli direksiyon simidi ile birlikte ön camın altındaki düz konumundan dışarı doğru dönüyor.