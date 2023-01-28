Audi’den yeni konsept: SUV ve pickup karışımı Audi Activesphere! Audi, 2021'de tanıtıttığı skysphere roadster, Nisan 2022'deki grandsphere sedan ve urbansphere konseptlerinin ardından, şimdi de çok yönlü gövde tasarımına sahip dört kapılı crossover coupe modelini tanıttı.

Activesphere, Malibu'daki Audi Design Studio'da tasarlandı. 4,98 metre uzunluğunda, 2,07 metre genişliğinde ve 1,60 metre yüksekliğindeki boyutları, Audi activesphere konseptini premium segmentin bir üyesi yapıyor. 1 | 30

Audi activesphere'in yerden yüksekliği; arazi kullanımı sırasında, 208 milimetrelik temel yükseklikten 40 milimetre artırılabiliyor veya yol sürüşünde aynı miktarda alçaltılabiliyor. 2 | 30

Activesphere, sportback bir otomobilin bir allroad'ın tasarım öğelerini ve teknik ekipmanını bünyesinde barındıran ilk model. Bu nedenle Audi, allroad'ın aksine bu yeni gövde varyantını "Active Sportback" olarak adlandırıyor. 3 | 30