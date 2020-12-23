Avrupa'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışı yapan markalar sırasıyla VW, PSA ve Renault Grubu oldu. Grupların markaları bazında ele alındığında ise sıralama Volkswagen, Renault ve Mercedes olarak kayıtlara geçti
Avrupa Birliği'nde (AB) geçen ay en fazla otomobil satışını VW Grubu gerçekleştirirken, VW Grubu'nu, PSA Grubu ve Renault Grubu izledi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlenen bilgilere göre, kasımda birkaç Avrupa ülkesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için yeni tedbirleri uygulamaya koymasından dolayı AB otomobil pazarında önemli kayıplar yaşandı.
AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu.
27 üyeli AB'de 4 ana otomobil pazarının tümü geçen ay düşüş kaydetti. Fransa'da yüzde 27 ve İspanya'da yüzde 18,7 ile çift haneli düşüşler yaşandı. Düşüş, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.
ACEA'dan derlenen verilere göre, AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile VW Grubu gerçekleştirdi.
VW Grubu'nu, 135 bin 622 otomobil satışıyla PSA Grubu izlerken, Renault Grubu 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Ardından 64 bin 659 adetle Daimler ve 62 bin 224 adetle FCA Grubu geldi.