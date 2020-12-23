Avrupa'da en çok satılan otomobil markaları AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışı yapan markalar sırasıyla VW, PSA ve Renault Grubu oldu. Grupların markaları bazında ele alındığında ise sıralama Volkswagen, Renault ve Mercedes olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen ay en fazla otomobil satışını VW Grubu gerçekleştirirken, VW Grubu'nu, PSA Grubu ve Renault Grubu izledi. 1 | 24

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlenen bilgilere göre, kasımda birkaç Avrupa ülkesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için yeni tedbirleri uygulamaya koymasından dolayı AB otomobil pazarında önemli kayıplar yaşandı. 2 | 24

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu. 27 üyeli AB'de 4 ana otomobil pazarının tümü geçen ay düşüş kaydetti. Fransa'da yüzde 27 ve İspanya'da yüzde 18,7 ile çift haneli düşüşler yaşandı. Düşüş, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. 3 | 24