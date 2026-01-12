Avrupa’nın en iyi otomobili belli oldu: 7 finalist arasından zirveye çıktı
Avrupa otomotiv sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak gösterilen Avrupa’da Yılın Otomobili yarışmasında sonuç açıklandı. Farklı markalardan yedi güçlü adayın yer aldığı finalde, birincilik Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli yeni CLA modelinin oldu. Modern tasarım anlayışını ileri teknolojilerle bir araya getiren CLA, performans, verimlilik ve sürüş deneyimi alanlarında jüri üyelerinden tam not aldı. 23 ülkeden 59 deneyimli otomobil gazetecisinin oylarıyla zirveye yerleşen model, elektrikli mobilite alanında örnek olarak gösterildi.
1- Mercedes-Benz CLA
Puan: 320
Türkiye fiyatı: 7 milyon 481 bin TL
2- Skoda Elroq
Puan: 220 puan
Türkiye fiyatı: 2 milyon 384 bin 400 TL
3- KIA EV4
Puan: 208
Türkiye fiyatı: Satışı yok
4- Citroen C5
Puan: 207 puan
Türkiye fiyatı: 2 milyon 375 bin TL
5- FIAT Grande Panda
Puan: 200
Türkiye fiyatı: 1.499.900 - 1.549.900 TL
6- Dacia Bigster
Puan: 170 puan
Türkiye fiyatı: Satışı yok
7- Renault 4
Puan: 150 puan
Türkiye fiyatı: Satışı yok