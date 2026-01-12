Google Haberler

Avrupa’nın en iyi otomobili belli oldu: 7 finalist arasından zirveye çıktı

Avrupa otomotiv sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak gösterilen Avrupa’da Yılın Otomobili yarışmasında sonuç açıklandı. Farklı markalardan yedi güçlü adayın yer aldığı finalde, birincilik Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli yeni CLA modelinin oldu. Modern tasarım anlayışını ileri teknolojilerle bir araya getiren CLA, performans, verimlilik ve sürüş deneyimi alanlarında jüri üyelerinden tam not aldı. 23 ülkeden 59 deneyimli otomobil gazetecisinin oylarıyla zirveye yerleşen model, elektrikli mobilite alanında örnek olarak gösterildi.

1- Mercedes-Benz CLA

Puan: 320

Türkiye fiyatı: 7 milyon 481 bin TL

2- Skoda Elroq

Puan: 220 puan

Türkiye fiyatı: 2 milyon 384 bin 400 TL

3- KIA EV4

Puan: 208

Türkiye fiyatı: Satışı yok

4- Citroen C5

Puan: 207 puan

Türkiye fiyatı: 2 milyon 375 bin TL

5- FIAT Grande Panda

Puan: 200

Türkiye fiyatı: 1.499.900 - 1.549.900 TL

6- Dacia Bigster

Puan: 170 puan

Türkiye fiyatı: Satışı yok

7- Renault 4

Puan: 150 puan

Türkiye fiyatı: Satışı yok

