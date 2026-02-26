Bakanlık düğmeye bastı! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı araç kiralama sektöründe köklü değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu, en az 10 araç şartı ve 7/24 çağrı merkezi uygulamasıyla kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı bir düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı” sektör temsilcilerinin ve kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, söz konusu düzenlemenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Yakın zamanda yürürlüğe girebilir
Yıldırım, İTO Taşıt Kiralama Komitesi olarak Kasım 2024’te Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bu toplantıda bu mesleğin paydaşları olarak bir yönetmeliğimizin olması gerektiğini ve hizmet ihracatı konumuzu kendilerine arz ettik. Bakanımız sağ olsunlar, bu konuyu gündemlerine aldılar ve 2024 yılının kasım ayı itibarıyla yönetmelikle alakalı bir çalışma başladı. Şu anda geldiğimiz gün itibarıyla bu bir taslak haline geldi. Yakın zamanda da inşallah yürürlüğe girecek" dedi.
Standartlar geliyor
Yeni düzenlemeyle birlikte araç kiralama faaliyetlerine belirli kriterlerin getirileceğini aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Bu standartlar neler olacak diye bakıldığında, mesleki yeterlilik belgesi gelecek. Sektörde çalışan kişiler belirli kurslardan, eğitimden geçerek mesleki yeterlilik belgesi alacak. Bu belgeyle bu işi yapabilecek. Şu anda böyle bir belge yok. Ayrıca açılacak şirketin 10 tane aracı olma koşulu geliyor. Aynı zamanda müşterilerin araç kiraladığı zaman her zaman ulaşabileceği, güvenle araç kiralama ihtiyaçlarını giderebilecekleri 7/24 çalışır bir çağrı merkezi de yönetmelikle birlikte gelecek."
Kayıt dışılıkla mücadele
Taslağın, sektördeki kayıt dışı faaliyetleri azaltmayı da hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz" dedi.
Yetki belgesi uygulamasının da tüketici güvenini artıracağını dile getiren Yıldırım, yeni bir işletme açılmak istendiğinde Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alınmasının zorunlu olacağını belirtti.
Yetki belgesinin Bakanlık denetiminde olacağını ve yaptırımların caydırıcı nitelikte düzenleneceğini kaydeden Yıldırım, "Bundan dolayı da mağduriyet konusunda durum azalacağı için tüketicide de müşterilerde de bir güven olacak" ifadelerini kullandı.