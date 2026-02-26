Bakanlık düğmeye bastı! Araç kiralamada yeni dönem başlıyor

Kayıt dışılıkla mücadele

Taslağın, sektördeki kayıt dışı faaliyetleri azaltmayı da hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz" dedi.