Çin bağlantılı otomobil markasına yasak! Polestar pazardan çekiliyor
Çinli Geely'nin kontrolündeki İsveçli elektrikli otomobil markası Polestar, ABD'nin yeni bağlantılı araç düzenlemesi nedeniyle 2027 model yılı itibarıyla ülkede otomobil satamayacak. Karar, markanın ABD pazarındaki geleceğini belirsizliğe sürüklerken, mevcut araç sahipleri için satış sonrası hizmetlerin süreceği açıklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İsveç merkezli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, ABD pazarından çekilmek zorunda kalıyor.
Çinli otomotiv devi Geely'nin kontrolünde bulunan şirket, ABD'nin "Bağlantılı Araç Kuralı" (Connected Vehicle Rule) kapsamında gerekli yetkiyi alamadığı için 2027 model yılı ve sonrasında ülkede yeni araç satışı gerçekleştiremeyecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, mevcut kullanıcıları hemen etkilemeyecek. ABD'deki mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 stoklarının satışı devam edecek, araç sahipleri ise servis ve teknik destek hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.
Polestar, ABD yollarından bir gecede çekilmeyecek. Şirket, halihazırda satılmış araçlar için servis ağını koruyacağını ve mevcut envanter tamamen tükenene kadar satışların devam edeceğini açıkladı.
Ancak yeni nesil modellerin ABD pazarına sunulması, mevcut düzenlemeler değişmediği sürece mümkün olmayacak.
Polestar, elektrikli otomobil pazarında hiçbir zaman en yüksek satış rakamlarına ulaşan marka olmadı. Buna rağmen özellikle İskandinav minimalizmini yansıtan tasarım anlayışıyla dikkat çekiyordu.
Polestar 2, Volvo'nun modern çizgilerini taşıyan premium bir sedan olarak öne çıkarken, Polestar 3 bu tasarım dilini SUV segmentine taşıdı. Arka camı bulunmayan sıra dışı Polestar 4 ise farklı tasarımıyla otomobil dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
Markanın en güçlü yönlerinden biri, gösterişten uzak ancak premium hissi veren tasarımları ve performans odaklı sürüş karakteri olarak değerlendiriliyordu.
ABD yönetiminin aldığı kararın arkasında, Çin veya Rusya bağlantılı yazılım ve donanım kullanan bağlantılı araçlara yönelik yeni güvenlik kuralları bulunuyor.
Polestar'ın merkezi İsveç'te olmasına rağmen Geely'nin kontrolünde olması nedeniyle şirket yeni düzenlemenin kapsamına girdi.
Bu durum, yine Geely bünyesinde bulunan Volvo'nun ABD'de satış izni almaya devam etmesi nedeniyle sektör tarafından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.
Polestar, ABD'deki bu gelişmenin ardından odağını Avrupa pazarına çevirmiş durumda.