Çin bağlantılı otomobil markasına yasak! Polestar pazardan çekiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, mevcut kullanıcıları hemen etkilemeyecek. ABD'deki mevcut Polestar 3 ve Polestar 4 stoklarının satışı devam edecek, araç sahipleri ise servis ve teknik destek hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek.