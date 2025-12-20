Citroen örtüyü kaldırıyor, tarih belli oldu! Ev gibi araç... ELO'nun özellikleri belli oldu
Citroën, geleceğe yönelik fikirleri bir araya getiren bir fikir laboratuvarı olan ELO konsept otomobilini tanıttı. 4,10 metrelik kompakt uzunluğuna karşın, gerçek anlamda modüler bir yaşam alanı olarak tasarlanan iç mekanıyla, altı kişiye kadar yaşama alanı sağlıyor. ELO, 9 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı için örtüsünü açacak.
Citroën, marka için yeni bir sayfa açan konsept otomobil ELO'yu tanıttı. Markadan yapılan açıklama göre; ELO, 2022 yılında tanıtılan OLI'yi temel alan bir fikir laboratuvarı... ELO akıllı özelliklerle dolu, tekerlekler üzerinde gerçek bir "küçük ev" olan tanımlanıyor.
Altı kişiye kadar oturma kapasitesine sahip son derece geniş ve modüler iç mekânı ile işe gidip gelme, hobi, aile etkinlikleri, uzaktan çalışma ve anlık seyahatler gibi hızlı tempolu günlük yaşamın taleplerini karşılıyor
Standart modelde, 180 derece açılı ön cam ve gelişmiş kullanıcı arayüzü sayesinde yeni bir görüş açısı sunan, merkezi konumlu sürücü koltuğuyla birlikte dört koltuk yer alıyor
Sürücü koltuğu ise özel bir destekle eğlence veya çalışma amacıyla döndürülebiliyor. Gerektiğinde altı kişiyi taşıyabilecek şekilde iki ilave koltuk daha eklenebiliyor. Ayrıca iki kişilik yatak odası, ev sineması, güç kaynağı ve daha birçok amaçla kullanılabiliyor.
Citroën CEO’su Xavier Chardon, "ELO, Citroën değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtan ve günümüz düşüncemizin itici güçlerine yeni bakış açıları sunan bir fikir laboratuvarı. Markanın 100 yılı aşkın süredir DNA'sını oluşturan ve önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek istediğim tüm kriterleri karşılıyor: yaratıcı, cesur, erişilebilir, sorumlu ve konforlu" dedi.