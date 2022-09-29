Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı

Türkiye’nin Citroen için son 3 yılda en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu ifade eden Cobee, COVID-19 salgını gibi zor bir sürece rağmen markanın Türkiye'deki genç ve dinamik ekibinin pazar payı ve müşteri memnuniyeti konusunda etkileyici sonuçlar elde ettiğinin altını çizdi.

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