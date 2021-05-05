Dördüncü nesil Skoda Fabia resmen tanıtıldı
Baştan asaşğıya yenilenen dördüncü nesil Skoda Fabia resmen tanıtıldı.
Skoda'nın 20 yılın üzerinde geçmişi olan ve 4,5 milyondan fazla satış adedine sahip ürünü Fabia, tamamıyla yenilendi.
Dördüncü nesil Skoda Fabia'nın tanıtımı resmi olarak yapıldı.
Yeni Fabia, önceki nesillerinden daha büyük hale getirildi. 4,108 mm uzunluğu ile ilk kez dört metre sınırını aşarken, aks aralığı 2,564 mm, genişliği 1,780 mm’ye, yüksekliği 1460 mm ulaştı.
Araç, sessiz ve akıcı hale getirilmek için yapılan aerodinami çalışmaları ile 0.28 rüzgar direnci kat sayısına ulaştı.