Elektrikli otomobilde konuşulmayan gerçek: Araç fiyatı kadar maliyeti çıktı

Batarya maliyeti mevcut fiyatını geçti

Donanım Haber’in Reddit’te paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre kullanıcı, aracındaki 60 kWsa kapasiteli bataryayı ya aynı kapasitede yeni bir paketle ya da daha büyük 90 kWsa’lik bir batarya ile değiştirmek istedi. Ancak her iki seçenek de aracın mevcut piyasa değerinin üzerine çıkan maliyetler oluşturdu.