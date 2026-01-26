Elektrikli otomobilde konuşulmayan gerçek: Araç fiyatı kadar maliyeti çıktı
Son yıllarda insanların tercihlerinde önemli yer tutan elektrikli otomobiller bir sorun ile gündeme geldi. 2013 model Tesla Model S için verilen batarya değişim fiyatı, bakım maliyetlerini yeniden tartışmaya açtı. Servisin sunduğu teklifler, aracın ikinci el değerini aşarken, özellikle büyük batarya seçeneğinde ortaya çıkan tutar "tamir mi yoksa sıfır araç mı alalım?" sorusunu gündeme getirdi.
Elektrikli otomobiller; güçlü ivmelenme, sessiz sürüş ve görece düşük işletme maliyetleriyle öne çıkıyor. Ancak büyük bir teknik arıza söz konusu olduğunda, özellikle batarya kaynaklı sorunlarda mali tablo hızla tersine dönebiliyor. Batarya değişim bedelleri, bazı durumlarda aracın ikinci el değerini bile aşabiliyor.
Aynı durumun güncel bir örneği ise 2013 model Tesla Model S sahibi bir kullanıcının yaşadıklarıyla gündeme geldi.
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Madison kentindeki bir Tesla servis merkezine başvuran araç sahibi, kendisine sunulan batarya değişim teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı.
Batarya maliyeti mevcut fiyatını geçti
Donanım Haber’in Reddit’te paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre kullanıcı, aracındaki 60 kWsa kapasiteli bataryayı ya aynı kapasitede yeni bir paketle ya da daha büyük 90 kWsa’lik bir batarya ile değiştirmek istedi. Ancak her iki seçenek de aracın mevcut piyasa değerinin üzerine çıkan maliyetler oluşturdu.
En düşük batarya fiyatı bile cep yakıyor!
Servis tarafından verilen teklife göre, 60 kWsa’lik bataryanın değişim bedeli toplam 13.830 dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 580,50 doları işçilik ücretinden oluşurken, işlemin yaklaşık üç saat süreceği belirtildi.
Kalan 13.250 dolar ise yalnızca bataryanın fiyatı olarak yansıtıldı. Günümüzde sunulan en küçük batarya paketlerinden biri için bedelin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.
90 kWsa’lik batarya ikinci el aracın fiyatını geçti
90 kWsa’lik batarya seçeneğinde ise maliyetler daha da yükseliyor. Batarya için 18.000 dolar talep edilirken, bataryanın tam kapasitesinin yazılımla aktif edilmesi için ek olarak 4.500 dolarlık bir ücret istendi. Montaj ve gerekli diğer parçalarla birlikte toplam bedel 23.262 dolara ulaştı.
Bu rakamlar, 2013 model Tesla Model S’in güncel ikinci el fiyatlarıyla karşılaştırıldığında tabloyu netleştiriyor. Aynı model yılındaki araçlar, donanım ve genel durumuna göre genellikle 10.000 ila 15.000 dolar aralığında alıcı buluyor.