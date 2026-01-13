En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller

Otomatik şanzımanlı otomobillere olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Sürüş kolaylığı ve sunduğu konfor, otomobil kullanıcılarını bu araçlara yönlendiriyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni model otomobillerin fiyatları da netleşmeye başladı. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, her ne kadar ithal modellerin önemli bir bölümü henüz 2026 model olarak Türkiye pazarına sunulmamış olsa da, en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller belli oldu.