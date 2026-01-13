Google Haberler

En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller

Otomatik vitesli otomobillere olan talep 2026 itibarıyla artarken, manuel şanzımanlı araçlara ilgi belirgin şekilde azaldı. Kullanım kolaylığı ve konforun öne çıkmasıyla otomatik vites, binek araçların yanı sıra hafif ticari segmentte de tercih edilir hale geldi. İthal modellerin büyük bölümü henüz 2026 modeliyle satışa sunulmamış olsa da, en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar netleşti. İşte o marka ve modeller...

En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 1

Otomatik şanzımanlı otomobillere olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Sürüş kolaylığı ve sunduğu konfor, otomobil kullanıcılarını bu araçlara yönlendiriyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni model otomobillerin fiyatları da netleşmeye başladı. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, her ne kadar ithal modellerin önemli bir bölümü henüz 2026 model olarak Türkiye pazarına sunulmamış olsa da, en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller belli oldu.

1 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 2

Manuel tercihi azaldı

Otomatik vitesli araçlar satışlarda lider konumunu korurken, manuel şanzımanlı modellere olan talep belirgin şekilde geriledi. Önümüzdeki dönemde, bazı ağır vasıta üreten markalar dışında manuel şanzımanlı araçların piyasadan büyük ölçüde çekilmesi bekleniyor.

En ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomatik vitesli otomobiller, manuel modellere kıyasla daha yüksek fiyat etiketine sahip olsa da, sundukları konfor ve kullanım avantajlarıyla öne çıkıyor. Peki güncel fiyatlar ne seviyede? İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller…

2 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 3

En pahalıdan en ucuza sıralanan otomatik vitesli uygun otomobiller:

Mercedes A200 - 3.159.000 TL

3 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 4

Lexus LBX - 2.995.000 TL

4 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 5

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale - 2.403.000 TL

5 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 6

MG Yeni HS - 2.386.000 TL

6 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 7

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 - 2.380.000 TL

7 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 8

Cupra Born - 2.189.029 TL

8 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 9

Suzuki Vitara - 1.999.000 TL

9 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 10

Peugeot E-208 GT - 1.960.000 TL

10 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 11

Honda Jazz Crosstar - 1.880.000 TL

11 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 12

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.870.000 TL

12 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 13

SsangYong Tivoli - 1.790.162 TL

13 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 14

Ford Puma Titanium - 1.787.100 TL

14 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 15

Opel Corsa - 1.749.000 TL

15 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 16

Skoda Fabia Premium - 1.733.700 TL

16 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 17

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.650.000 TL

17 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 18

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1.625.000 TL

18 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 19

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.599.000 TL

19 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 20

BYD ATTO 2 Boost - 1.575.000 TL

20 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 21

Fiat Grande Panda - 1.499.900 TL

21 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 22

Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW - 1.453.000 TL

22 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 23

Citroen e-C3 Plus - 1.420.000 TL

23 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 24

KIA Picanto Feel - 1.290.000 TL

24 25
En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller - Resim: 25

Dacia Sandero Essential TCe 100 - 1.240.000 TL

25 25