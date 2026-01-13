En ucuz otomatik vitesli araçlar listelendi: İşte o marka ve modeller
Otomatik vitesli otomobillere olan talep 2026 itibarıyla artarken, manuel şanzımanlı araçlara ilgi belirgin şekilde azaldı. Kullanım kolaylığı ve konforun öne çıkmasıyla otomatik vites, binek araçların yanı sıra hafif ticari segmentte de tercih edilir hale geldi. İthal modellerin büyük bölümü henüz 2026 modeliyle satışa sunulmamış olsa da, en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar netleşti. İşte o marka ve modeller...
Otomatik şanzımanlı otomobillere olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Sürüş kolaylığı ve sunduğu konfor, otomobil kullanıcılarını bu araçlara yönlendiriyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni model otomobillerin fiyatları da netleşmeye başladı. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, her ne kadar ithal modellerin önemli bir bölümü henüz 2026 model olarak Türkiye pazarına sunulmamış olsa da, en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller belli oldu.
Manuel tercihi azaldı
Otomatik vitesli araçlar satışlarda lider konumunu korurken, manuel şanzımanlı modellere olan talep belirgin şekilde geriledi. Önümüzdeki dönemde, bazı ağır vasıta üreten markalar dışında manuel şanzımanlı araçların piyasadan büyük ölçüde çekilmesi bekleniyor.
En ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?
Otomatik vitesli otomobiller, manuel modellere kıyasla daha yüksek fiyat etiketine sahip olsa da, sundukları konfor ve kullanım avantajlarıyla öne çıkıyor. Peki güncel fiyatlar ne seviyede? İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller…
En pahalıdan en ucuza sıralanan otomatik vitesli uygun otomobiller:
Mercedes A200 - 3.159.000 TL
Lexus LBX - 2.995.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale - 2.403.000 TL
MG Yeni HS - 2.386.000 TL
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 - 2.380.000 TL
Cupra Born - 2.189.029 TL
Suzuki Vitara - 1.999.000 TL
Peugeot E-208 GT - 1.960.000 TL
Honda Jazz Crosstar - 1.880.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.870.000 TL
SsangYong Tivoli - 1.790.162 TL
Ford Puma Titanium - 1.787.100 TL
Opel Corsa - 1.749.000 TL
Skoda Fabia Premium - 1.733.700 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.650.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1.625.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.599.000 TL
BYD ATTO 2 Boost - 1.575.000 TL
Fiat Grande Panda - 1.499.900 TL
Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW - 1.453.000 TL
Citroen e-C3 Plus - 1.420.000 TL
KIA Picanto Feel - 1.290.000 TL
Dacia Sandero Essential TCe 100 - 1.240.000 TL