En zengin 3. Arap ülkesi için 20 tane üretilecek
Porsche, Orta Doğu’daki 70’inci yılını kutlamak için yalnızca Kuveyt’e özel üretilen 911 Turbo S Sadu Edition modelini tanıttı. Dünyada sadece 20 adet üretilecek araç, lüks tasarımı ve kültürel detaylarıyla dikkat çekiyor.
Alman otomotiv devi Porsche, Orta Doğu’daki faaliyetlerinin 70’inci yılına özel yeni bir süper spor otomobil tanıttı. “911 Turbo S Sadu Edition” adı verilen ultra özel seri, sadece Kuveyt pazarı için geliştirildi ve dünya genelinde yalnızca 20 araç üretileceği açıklandı.
Yeni model, Porsche’nin güncel 911 Turbo S (992.II) platformu temel alınarak geliştirildi. Araçta Kuveyt’in geleneksel Al Sadu dokuma sanatından ilham alınan özel tasarım detaylarına yer verildi.
Porsche, yeni modelin aynı zamanda markanın Orta Doğu’daki ilk adımlarını da simgelediğini açıkladı. Şirketin ilk spor otomobili olan Porsche 356 Cabriolet’in, 1956 yılında Morad Behbehani tarafından Kuveyt’e getirildiği hatırlatıldı.
Porsche yetkilileri, Behbehani Motors’un 70 yıldır Kuveyt’te markanın resmi distribütörü olarak faaliyet göstermeyi sürdürdüğünü belirtti. Şirket, yeni özel serinin bu uzun iş ortaklığına saygı niteliği taşıdığını ifade etti.
Araçta kullanılan tasarım dili, Arap Yarımadası’nın geleneksel yün dokuma sanatı olan Al Sadu’dan esinleniyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan Al Sadu, geometrik desenleriyle tanınıyor.
911 Turbo S Sadu Edition’ın kabininde siyah ve bordo kırmızısı çift tonlu deri kullanıldı. Gösterge paneli, kapılar, koltuklar ve orta konsolda el işçiliğiyle hazırlanan özel çapraz dikiş detayları dikkat çekiyor.
Aracın Sports Seat Plus koltuklarında bordo kırmızısı, siyah, gümüş ve Guards Red tonlarında Sadu desenli kumaşlara yer verildi. Porsche, bu tasarımın araca tamamen benzersiz bir görünüm kazandırdığını açıkladı.